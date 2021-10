În ședința PSD de luni s-a discutat despre o posibilă plângere penală împotriva premierului și a miniștrilor care ar urma să avizeze o ordonanță privind rectificarea bugetară. În acest sens, Sorin Grindeanu a declarat după ședința BPN că a fost o discuție în acest sens, iar acest demers va fi făcut.

„Vom face această plângere, citând chiar din ce a spus fostul președinte PNL, că prim-ministrul Florin Cîțu dă o ordonanță de urgență când au ședința de guvern ca să-i plătească pe cei care l-au votat. Păi atunci cum să nu faci plângere cu citat din Ludovic Orban. Nu poți să împarți țara în primarii PNL și primari ne-PNL. Toate comunitățile din România au nevoie de bani și trebuie să existe criterii după care împarți acești bani”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ludovic Orban aruncă bomba în politică

Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminică, la Realitatea PLUS, că primarilor liberali li s-a transmis că nu vor mai primi bani din Fondul de Rezervă al Guvernului dacă nu câștigă Florin Cîțu șefia partidului.

Totodată, Ludovic Orban a spus și cine ar putea fi următorul premier al României. Acesta a invocat existența unui așa-numit ”grup de la Sălaj”. Ar fi vorba de o grupare informală de politicieni și șefi de instituții proveniți de acest județ și care ar avea legături strânse.

El a declarat, duminică seară, într-o emisiune la Realitatea TV, că printre membrii acestui presupus grup s-ar afla Dacian Cioloș (președintele USR), Eduard Helvig (șeful SRI), Lucian Bode (ministrul de Interne) și europarlamentarul liberal Daniel Buda. Toți patru sunt născuți în Sălaj.

Ludovic Orban a spus că viitorul premier ar putea fi desemnat dintre membrii acestui grup dacă Guvernul Cîțu va pica la moțiune

În aceeași emisiune, Orban a mai aruncat o bombă. El a spus că se gândește să-și facă partid. Fostul președinte al liberalilor a susținut că actuala conducere a partidului „aproape că nu mai e PNL” și pentru prima oară și-a pus întrebarea dacă mai are ce să caute în partid.

„De duminica, echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legatura cu spiritul liberal, cu cultura, traditia, democratia interna. Ce s-a intamplat la Congres pe mine m-a marcat profund si m-a facut pentru prima oara sa-mi pun intrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.

Sursă foto: Facebook/Guvernul României