În 2022, au fost expertizaţi 100.000 de metri pătraţi de clădiri din București care sunt încadrate în categoria celor cu risc seismic

Potrivit spuselor sale, pe data de 12 ianuarie 2023 va fi supus dezbaterii publice proiectul de buget pentru acest an, iar documentul va include sumele alocate pentru reabilitarea clădirilor incluse în clasa de risc seismic şi proiectele pe care Primăria Municipiului București (PMB) se angajează că le finanţeze în 2023.

„Câştigul mare al acestui ultim an este că am făcut foarte multe expertize, adică am avut un acord-cadru pe expertizarea clădirilor cu risc seismic şi au fost expertizaţi de ordinul 100.000 de metri pătraţi de clădiri care sunt în risc seismic”, a declarat, marți, Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă.

Nicușor Dan va contesta în instanţă amenda de 7000 de lei primită de la Inspectoratul de Stat în Construcţii

Nicuşor Dan a anunțat, totodată, că va contesta în instanţă amenda în valoare 7000 de lei primită pe data de 13 decembrie 2022 de la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) pentru neemiterea certificatului de urbanism unui investitor care doreşte să ridice un bloc cu cinci etaje pe un spaţiu verde din cartierul Primăverii.

Primarul general al Capitalei afirmă că ISC-ul „este o instituţie răuvoitoare”, care nu funcţionează de ani de zile.

„Avem o instituţie care nu funcţionează: Inspectoratul de Stat în Construcţii. Nu funcţionează de ani de zile şi mai este şi răuvoitoare. Nu face nimic, pe cazul Primăverii şi pe multe alte situaţii, din păcate, o să ajungem să dialogăm cu această instituţie prin instanţă.

Adică nu e posibil ca noi să sesizăm o nelegalitate – acolo este un spaţiu verde, pe acel spaţiu verde s-a dat un PUZ care prevede un bloc, beneficiarul a venit la noi şi ne-a cerut certificat ca să obţină autorizaţia pentru bloc pe spaţiul verde.

Noi am trimis la ISC, am spus ”ISC, te rog, verifică dacă PUZ-ul este legal” şi, în intervalul ăsta ca să nu fim în a două sute una situaţie în care începe o construcţie şi este contestată în instanţă, te rog, Inspectorat de Stat în construcţii, verifică legalitatea PUZ-ului!

Dacă găseşti că e nelegal, trimite la prefect, pentru a ataca PUZ-ul, în intervalul ăsta noi emitem certificat de urbanism. Şi Inspectoratul nu a verificat PUZ-ul şi ne-a amendat pe noi cu 7.000 de lei. Ne ducem în instanţă. Nu e cea mai plăcută situaţie, dar o să o facem”, a explicat, marți, Nicuşor Dan în cadrul acelei conferințe de presă.