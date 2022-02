Impozitarea progresivă nu poate fi realizată în momentul de față. PwC România: ANAF nu este pregătită să schimbe paradigma

Declarația lui Daniel Anghel a fost făcută într-o conferinţă de specialitate, organizată în ziua de miercuri, 23 februarie.

„Discutăm de revenirea la impozitul progresiv de câţiva ani de zile, dar fără să facem o analiză serioasă din această perspectivă. Într-adevăr mai sunt trei state membre, pe lângă România, care au un „flat tax” cu cote diferenţiate de impozitare – Estonia, Ungaria şi Bulgaria. În România, deşi impozitul este de numai 10%, trebuie să nu uităm să avem şi contribuţii de asigurări sociale la un nivel foarte ridicat, ceea ce împinge pragul undeva spre 50% al impozitării muncii şi ne califică undeva între primele zece ţări ale Uniunii Europene din această perspectivă. Mediul de afaceri susţine în continuare cota unică. Încă de la implementare, aceasta a reprezentat un brand de atragere a investiţiilor atât străine, cât şi naţionale.

La acest moment, cred că ANAF nu este pregătită să schimbe paradigma pentru a răspunde unei impozitări progresive. Dacă vrem să facem acest lucru trebuie să avem o discuţie aşezată cu toţi factorii de decizie, în aşa fel încât noua paradigmă pe care o analizăm pe baza unor studii de impact coerente să ia în calcul cel puţin un an sau doi de discuţii până la o astfel de implementare. Ca atare, pentru anul 2022 nu ne aşteptăm la un astfel de lucru. Înainte de discuta de orice taxă nouă sau de impozitare progresivă, cred că ar trebui să colectăm ceea ce istoric nu colectăm”, a declarat specialistul.

Ce spun social democrații?

Amintim că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat în noiembrie 2021 că social-democraţii au ajuns la concluzia că România nu poate rămâne ultima ţară europeană cu cotă unică de impozitare.

„Ar arăta cum arată restul Europei, în toate ţările civilizate şi cu economii mai dezvoltate decât România. Mai sunt patru state care au rămas la cota unică în Europa. Am spus foarte clar că despre cota unică şi înlocuirea cotei unice ar trebui să fie un program comun pe care să îl discutăm la anul pentru formarea bugetului din anul următor. (…) Momentan am ajuns la concluzia că nu putem rămâne ultima ţară europeană cu cotă unică. Este concluzia PSD. Este o discrepanţă imensă în acest moment în societate între cei bogaţi şi cei săraci. Haideţi să vedem practica europeană, haideţi să lăsăm specialiştii să vină cu aceste propuneri şi cred că un an de zile, cum este anul următor, avem timp să discutăm acest subiect”, a spus Ciolacu la momentul respectiv.