Peste 57.800 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise în programul IMM Invest, care totalizează circa 726.200 locuri de muncă, până în prezent fiind aprobate de către bănci circa 5.000 de dosare, a declarat marţi Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

„Noi am strâns 57.807 dosare, iar băncile au procesat circa 5.000 din acestea, care sunt aprobate. Este primul şi singurul program care a produs efecte într-o săptămână de la aprobarea lor. Este clar că nu putem intra peste normele interne. Sunt 22 de bănci. Fiecare bancă are o normă proprie. Bineînţeles, acea normă proprie nu trebuie să sară de la legislaţia primară şi secundară în cadrul programului IMM Invest. Spre sfârşitul săptămânii, băncile au o săptămână de când au început să evalueze”, a explicat Dumitru Nancu, în cadrul webinarului „Business în Noua Economie”.

Acesta a subliniat că nu a mai existat o schemă de finanţare, un astfel de mix de garanţie cu credit şi ajutor de stat: „Estimăm că până la sfârşitul acestei săptămâni vom avea un număr semnificativ de aprobări. Practic o evaluare la bancă mai mult de cinci zile nu durează. Deci undeva la sfârşitul lunii vom trece peste jumătate de cererile aprobate. Băncile şi-au automatizat aplicaţiile. Până la sfârşitul lunii vom vedea efectele directe. Vrem să vedem cât s-a subscris din plafon. Începând cu 1 iunie vom face fie realocări fie suplimentări de plafon.”

Care sunt principalele avantaje aduse de IMM Invest?

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Pentru IMM-urile care solicită credite/linii de credit pentru capital de lucru, finanţările pot ajunge până la 5.000.000 lei, garantate până la 80% în cazul întreprinderilor mijlocii şi până la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, în cazul întreprinderilor mici şi micro. Durata finanţării pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni, rata dobânzii fiind ROBOR la 3 luni +2,5 %/an, scrie Agerpres.

În cazul ambelor tipuri de credite, dobânda, costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire.