Fotografiile intrate în posesia CNN vin din partea unui angajat la camera de gardă iar alți doi angajași confirmă imaginile. Potrivit acestora, pozele au fost făcute la începutul lunii aprilie.

„Tot ce știu este că am folosit aproape toate paturile pentru pacienții, astfel încât nu a mai rămas nimic pentru cadavre”, a spus un angajat.

După ce imaginile au fost publicate în spațiul public, spitalul a decis să achiziționeze unități frigorifice portabile pentru a putea depozita cadavrele.

„Pacienții care mor la spitalul nostru sunt tratați cu respect și demnitate, rămân aici până când pot fi preluați corespunzător”. „La fel ca spitale din New York și din alte părți, am alocat resurse suplimentare pentru a sprijini gestionarea temporară a crizei provocate de Măsuri speciale împotriva COVID-19 în maternităţile din Capitală”, a spus Brian Taylor, purtătorul de cuvânt al spitalului.

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don’t see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB

— Marshall Cohen (@MarshallCohen) April 13, 2020