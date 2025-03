Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut joi o întâlnire importantă cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), înainte de Summit-ul PPE. Această întâlnire a avut loc într-un moment deosebit, când prioritățile de securitate ale Uniunii Europene sunt deosebit de relevante, iar România își reafirmă angajamentele pentru o cooperare strânsă între statele membre ale UE.

În cadrul discuțiilor, Bolojan a subliniat că România este „pregătită să lucreze îndeaproape cu alte state membre UE pentru a găsi soluţii imediate la evoluţiile recente”. Președintele interimar a subliniat importanța unei reacții rapide și coordonate la provocările recente cu care se confruntă Uniunea Europeană și a subliniat că „securitatea rămâne o prioritate de top”.

Glad to meet the Leader of the @CDU, @_FriedrichMerz, today. I congratulated him on the important victory in the recent elections. We discussed how RO and DE can work together to make the EU stronger, more resilient, and secure in the current global context. We also underlined… pic.twitter.com/oS0cOm1mVu

— Ilie Bolojan (@Bolojan) March 6, 2025