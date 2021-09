Florin Cîțu s-a decis: Îi dă afară pe toți! Premierul ia taurul de coarne și tranșează scandalul politic cu USR PLUS.

Pozițiile celor două partide par a fi oricum ireconciliabile în acest moment, iar soarta Guvernului Cîțu incertă.

Florin Cîțu s-a decis: Îi dă afară pe toți! Va informa PNL

Premierul Florin Cîţu va discuta cu liderii PNL în şedinţa Biroului Permanent de vineri posibilitatea de a-i remania pe miniştrii USR PLUS, susţin surse politice, potrivit news.ro.

O variantă ar fi ca premierul să semneze demiterea miniştrilor USR PLUS în momentul depunerii moţiunii de cenzură.

De cealaltă parte, liderii USR PLUS se aşteaptă ca vineri să fie scoşi de la guvernare. În acest caz, vor depune moţiunea de cenzură în această seară la Senat, susţin sursele citate.

Şedinţa BPN a PNL va începe la ora 12.00, în prezenţa premierului Florin Cîţu şi a preşedintelui PNL Ludovic Orban.

În paralel, liderii USR PLUS i-au reunit în şedinţă pe toţi parlamentarii partidului, cu scopul de a-i convinge pe toţi să semneze moţiunea de cenzură alături de AUR.

În acest moment sunt doi parlamentari USR PLUS care refuză să se asocieze cu AUR.

USR PLUS îl vrea pe Bolojan în fruntea Guvernului

Co-președintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat joi că vineri va merge la coaliţie şi va cere PNL să aleagă un premier competent care poate conduce un Guvern de coaliţie.

„Vom merge la coaliţie şi vom spune: puneţi pe masă un premier competent care are maturitatea umană să conducă un guvern de coaliţie şi putem să mergem mai departe. Am văzut cum explica unul dintre purtătorii de mesaj de la PNL, ne explica că în USR PLUS sunt multe soluţii pentru Ministerul Justiţiei.

În PNL în egală măsură sunt multe soluţii viabile pentru premier. Un om precum Ilie Bolojan va avea toată susţinerea USR PLUS fără niciun fel de problemă şi sunt convins că vom avea acel guvern stabil din punct de vedere al deciziilor mature”, a afirmat Dan Barna.

El a precizat că USR PLUS a pregătit o moţiune de cenzură ca urmare a „agresiunii” petrecute în ultimele două zile din partea premierului.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu.