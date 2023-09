Rămâne cum s-a stabilit. PNL este alături de PSD și nu iese de la guvernare, a anunțat președintele liiberal Nicolae Ciucă. Liberalii s-au exprimat prin vot în ceea ce privește ieșirea de la guvernare, iar rezultatul a fost rămânerea alături de coaliție.

„A fost vot pentru angajarea răspunderii cu respectarea principiilor pe care PNL le-a susținut de fiecare dată și pe care le-am discutat de fiecare dată când s-a discutat despre aceste măsuri. (…) O să vă răspund foarte simplu. Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia de asumare a responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilității politice a țării.

Ca atare, faptul că am discutat, faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare are argumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniază întreg partidul”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, la finalul votului PNL privind angajarea răspunderii de către guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu.