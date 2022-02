Decizia fără precedent luată de un complet de judecători

Un complet de cinci judecători, format din Dan Andrei Enescu, Andrei Claudiu Rus, Săndel Lucian Macavei, Alin Sorin Nicolescu și Lucia Tatiana Rog, a decis să desființeze șapte execuții ale lui Ionuț Matei, acum pensionat, scrie luju.ro.

Execuțiile sunt din dosarul Polaris, dosar în care cei șapte fuseseră condamnați de către magistrații ÎCCJ Ionuț Mihai Matei, Marius Dan Foitos și Daniel Grădinaru, la data de 3 mai 2019.

De asemenea, completul de cinci judecători a decis să reducă din pedeapsa pe care cei trei magistrați au dat-o lui Radu Mazăre și lui Sorin Strutinsky.

Potrivit sursei anterior citate, Radu Mazăre primise o pedeapsă de 9 ani și 10 luni de închisoare, în timp ce Sorin Strutinsky primise 7 ani și 10 luni. Acum, completul de cinci judecători a decis ca amândoi să ispășească o pedeapsă de cinci ani cu executare.

„Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatii Mazare Radu Stefan, Strutinsky Sorin Gabriel, S.C. Polaris M Holding S.R.L., Martin Eduard Stelian, Harpalete Doru Aurelian, Tolea Tudorita, Oprea Sorina Laura, Mutalap Ghiulnihal si Pavel Alina impotriva sentintei penale nr.187 din data de 3 mai 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala in dosarul nr.4453/1/2015. Desfiinteaza, in parte, sentinta primei instante si rejudecand:

1. In baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achita pe inculpatul MAZARE RADU STEFAN (…) pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu prevazuta de art.132 din Legea nr.78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen. (…) In baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.pen. anterior, contopeste pedepsele stabilite si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare.”, se arată în minuta hotărârii definitive, citată de sursa anterior menționată.

Radu Mazăre, acuzat de procurorii DNA că a luat mită

Conform unui comunicat transmis de DNA (Direcția Națională Anticorupție), între 2006 și 2009, Radu Mazăre, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinsky, a solicitat suma totală de peste 2.000.000 de euro şi a primit circa 1.000.000 de euro şi 2.472.303 de lei de la reprezentanţii a două societăţi comerciale, în scopul facilitării emiterii documentaţiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care firmele respective intenţionau să le dezvolte în Constanţa.

De altfel, între 2008 și 2014, Radu Mazăre, cu ajutorul lui Sorin Strutinsky, ar fi primit de la S.C. Polaris M Holding SRL., al cărei asociat şi administrator în fapt era Eduard Martin, peste şapte milioane de euro pentru că a asigurat acesteia câştigarea unei licitaţii organizate de Primăria Constanţa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraşului.

Conform DNA, în 2008, între S.C. Polaris M Holding SRL şi Primăria Constanţa a fost încheiat un contract având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru 25 de ani şi un act adiţional la contractul respectiv prin care valoarea sa a fost majorată nejustificat cu zece milioane de lei.