Silviu Ilie l-a criticat dur pe Ianis Hagi, după meciul România – Belarus. Scor 0 – 0. Nu înțelege ce caută Ianis Hagi la echipa națională.

Ar fi scris pe Facebook că nici liga a patra nu o prindea, dacă nu era copilul lui Gheorghe Hagi.

Silviu Ilie a avut trei selecții în echipa națională, în amicalele cu Italia, Ucraina și Cipru. La început, a jucat pentru Oțelul Galați.

A mai jucat pentru Dunărea Galați, ASA Târgu Mureș, Farul Constanța, Metalosport și Dunărea Călărași. A jucat în meciurile contra Manchester United, Basel și Benfica.

S-a retras din fotbal în 2018. Și-a deschis o frizerie. A renunțat la fotbal pentru că s-a tot accidentat. Spera să-l cheme cineva să antreneze, însă nu l-a căutat nimeni.

„După accidentare m-am chinuit 2-3 ani. Am fost la Bologna la recuperare. Am cheltuit foarte mulți bani. Cei de acolo îmi spuneau că sunt recuperat, dar eu nu simțeam că sunt 100%. Am revenit la Oțelul și am reînceput antrenamentele. Sâmbătă avem meci, iar vinerea mereu mă accidentam. Făceam o ruptură, o întindere. M-am chinuit foarte mult. Parcă era un blestem (…).

Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am făcut antrenor de copii sau altceva. După ce m-am lăsat, am așteptat să mă cheme cei de la Oțelul pentru a-mi găsi un loc în club, dar nu m-a căutat nimeni. Eu, având un salon de înfrumusețare din 2013, am vorbit cu soția și am zis să fac un curs de frizerie ca să văd dacă-mi place.

M-am dus la curs timp de două luni, am învățat foarte repede. Și m-a atras. Mi-am renovat salonul și am făcut o cameră separată pentru mine. Am zis că trebuie să fac ceva. A început lumea să vină la mine și mi-a plăcut. Am și un program flexibil, pot pleca oricând dacă am probleme”, spunea el pentru Gazeta Sporturilor.