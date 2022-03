Războiul din Ucraina a ajuns în ziua a opta! Care sunt cele mai noi informaţii privind luptele ce se dau în ţara vecină?

Oficialii din Ucraina au confirmat, din păcate, că oraşul Herson, cel mai mare din sudul ţării, a fost deja capturat de către Armata rusă în această dimineaţă, după o serie de lupte aprige.

Este cel mai mare oraş din Ucraina capturat până acum de forţele invadatoare, notează Le Figaro, potrivit News.ro. El se află relativ aproape de Peninsula Crimeea.

Gennadi Lakhuta, şeful administraţiei regionale, le-a transmis locuitorilor din Herson, prin intermediul reţelei Telegram, să rămână acasă, adăugând că “ocupanţii (ruşi) sunt în toate părţile oraşului şi sunt foarte periculoşi”.

Primarul Igor Kolykhaïev povestise înainte că a discutat cu “oaspeţi înarmaţi”, într-o clădire a administraţiei din Herson.

“Nu aveam arme şi nu am fost agresivi. Am arătat că lucrăm pentru a securiza oraşul şi încercăm să facem faţă consecinţelor invaziei.

Avem dificultăţi uriaşe cu strângerea şi înhumarea morţilor, livrarea alimentelor şi medicamentelor, colectarea gunoiului, gestionarea accidentelor etc.”, a precizat primarul.

The first video of the explosion in #Kyiv appeared pic.twitter.com/i1UN74XkF4

În altă ordine de idei, tot în noaptea de miercuri spre joi, explozii puternice au zguduit capitala Kiev, dar şi în alte oraşe din Ucraina.

La Kiev, este vorba despre cel puţin patru explozii puternice, ce s-au produs în jurul orei 03:00. Deocamdată nu există informaţii despre ţintele atacului şi despre un bilanţ al victimelor.

Cu câteva ore înainte, o explozie foarte puternică a avut loc aproape de gara centrală din Kiev, un loc unde sute de persoane se adăpostesc de bombardamentele ruseşti.

Un sistem important de furnizare a agentului termic ar fi fost distrus de racheta care s-a prăbușit în apropierea gării din Kiev. Situaţia este extrem de problematică, pentru că o parte a Kievului ar putea rămâne acum fără căldură, în timp ce temperaturile scad afară sub 0 grade Celsius, afirmă Anton Herașcenko, consilier în Ministerul de Interne al Ucrainei, citat de agenţia Reuters.

Cât despre orașul-port Mariupol de la Marea Azov, foarte important din punct de vedere strategic, este înconjurat de trupe rusești.

Marina Fenina, una dintre angajatele Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE în Ucraina, a căzut victimă bombardamentelor ruseşti din Harkov, a anunțat Secretariatul OSCE din Viena, citat de Nexta.

Consequences of the #Russian occupants’ nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region.

That night eight people were killed in the city, two of them wre children. pic.twitter.com/4VpTWRNwji

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022