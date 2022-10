Guvernul de la Moscova a anunțat, miercuri, că piloții, care au decedat duminică, și-au pierdut cunoștința după ce au fost otrăviți prin sistemul de alimentare cu oxigen care s-a defectat. Aceasta ar fi cauza care a dus la prăbușirea avionului de vânătoare peste o clădire rezidențială din orașul siberian Irkuțk.

Potrivit Kommersant, surse judiciare au explicat că lipsa de oxigen, supraalimentarea sau o ingestie accidentală de azot în aer ar fi putut face pe piloți să leșine simultan. Potrivit sursei citate anterior, va fi dificil pentru experți să determine cauza care a dus la moartea piloților, deoarece ambele gaze se găsesc în aer.

Potrivit raportului oficial al Comitetului de Investigații pentru Transporturi, în dosarul penal deschis au fost în calcul două variante pentru prăbușirea avionului de vânătoare: o defecțiune a aeronavei și o eroare a echipajului de zbor. În prezent, însă, este luată în considerare și a treia ipoteză, potrivit căreia piloții și-au pierdut cunoștința și nu au mai putut controla avionul de vânătoare.

A treia versiune este susținută de o serie de probe din cadrul anchetei, care include și o „stație unificată de descărcare de gaze cu oxigen medical”.

Conform sursei citate anterior, experții au precizat că în cazul acestui accident se ia în calcul hipoxia, adică lipsa oxigenului, care apare de cele mai multe ori când un avion se depresurizează. Acest lucru i-ar fi putut determina pe piloți să coboare aeronava la o altitudine sigură. În același timp, investigatorii iau în calcul și hiperoxia, adică excesul de oxigen, care se manifestă inițial prin tuse și durere toracică, urmate de convulsii, pierderea cunoștinței, scăderea rapidă a tensiunii și în cele din urmă stop cardiac. Cauza decesului celor doi piloți va fi stabilită abia după autopsie.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ​​the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022