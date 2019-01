HOROSCOP 9 ianuarie! Aceste zodii au probleme mari cu banii. Sfatul zilei: Nu te poţi baza pe nimeni, eşti pe cont propriu!

HOROSCOP 9 ianuarie

BERBEC Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Ai de luat o decizie, ce pare mai dificilă. Politica struţului nu e eficientă, leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rău.

TAUR Conjunctura dă semnale că, începând de astăzi, lucrurile încep sa meargă spre bine, la serviciu, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia aceasta benefică, poţi avea succes. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”!

GEMENI Nu prea ai bani şi eşti într-o situaţie... interesantă, vorba chinezului. Puţin umor nu strică, când singura certitudine e lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni, eşti pe cont propriu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evidentă. În problemele de serviciu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearcă să negociezi şi să afli şi parerea colegilor, şefului.

RAC Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poţi avea mai mult de muncă. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în relaţiile de serviciu! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte!

LEU Este momentul să-ţi impui ideile, opiniile, celor din jur, încet-încet, picătura chinezească, cu discreţie, pe furiş, pisiceşte, cum numai o felină ştie să facă! Poate înţeleg de vorbă bună! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa.

FECIOARĂ Ai nevoie de o schimbare în această perioadă de iarnă neplăcută! Caracterul tău întreprinzător şi mereu gata să ajute pe cei din jur îţi poate aduce aprecieri şi aliaţi. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de colegii de serviciu. Adica nu te încrunta şi nu strâmba din nas cand îi vezi pe cei care îţi displac. Zâmbeşte cu subînţeles, asta da - este mai bine! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat şi mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături.

BALANŢĂ Nimic nu e pierdut, totul este posibil! În domeniul profesional, bineînţeles! Dacă eşti dispus să faci eforturi şi să renunţi la părerile tale, să faci compromisuri şi să cedezi cu eleganţă! Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu un lunch time cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te înveseleşti! Balanţele implicate în afaceri trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri, sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi.

SCORPION Încerci marea cu degetul, tot provoci în dreapta şi în stânga. Simţi că ţi se ascunde ceva, dar poate fi doar o capcană, o păcăleală ca să pierzi timpul pe piste greşite. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Scorpionului să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, speculaţii, împrumuturi, vânzări, cumpărări.