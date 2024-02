Hidroelectrica a emis un comunicat important pentru clienții săi, concentrându-se pe procedurile de plată a facturilor. Prin intermediul paginii de Facebook, compania oferă instrucțiuni privind modalitățile corecte de plată a facturilor. Se pare că există unele confuzii în rândul clienților cu privire la procesul de plată online. Ceea ce poate duce la efectuarea plăților fără ca acestea să fie înregistrate corespunzător.

Tocmai pentru că nu poate emite facturile la timp și este conștientă de acest lucru, Hidroelectrica se așteaptă să primească amenzi de 10 milioane de lei în 2024.

De altfel, bugetul companiei a fost creat în așa fel încât aceste amenzi să fie asumate și acoperite. Așadar, românii care speră că situația va intra în normalitate mai au de așteptat.

”Este o bugetare prudențială, nu are în vedere un eveniment specific ci doar numărul de clienți de portofoliu. Anul trecut am plătit 3,9 milioane de lei. Nu ne așteptam să plătim mai mult, dar am bugetat eventuale evenimente neprevăzute. Suntem siguri ca vor fi evoluții semnificative pe partea de digitalizare care să reducă sau să elimine sincopele în facturare”, au transmis reprezentanții Hidroelectrica.