Ghazi Hamad, un membru al biroului politic al Hamas, a declarat, în cadrul unui interviu acordat unui canal de televiziune libanez, că organizația va repeta atacul de pe 7 octombrie, de nenumărate ori, până când Israelul va fi anihilat.

Miercuri, pe 1 noiembrie, un fragment din interviu a fost distribuit pe X de către ministrul britanic de Externe James Cleverly.

În acel interviu, Hamad spune, de asemenea, că Israelul trebuie să fie şters de pe toate „pământurile palestiniene”, adică trebuie anihilat complet și că existenţa sa este „ilogică”.

Ghazi Hamad mai susține că Hamas nu a intenţionat să facă rău civililor, dar au existat „complicaţii” pe teren. Cu toate acestea, în ultimele trei săptămâni, au apărut dovezi copleşitoare privind atacurile deliberate împotriva civililor israelieni ca parte a instrucţiunilor date de comandanţii Hamas.

How can there be peace when Hamas are committed to the eradication of Israel?

This is an official from Hamas committing to repeat the atrocities from 07/10 again and again.

