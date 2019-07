După triumful de la Wimbledon, pentru care a primit aproape trei milioane de dolari, Simona Halep este ca şi calificată la ediția din acest an a Turneului Campioanelor. Ea ocupă în acest moment locul 2 în clasamentul din acest an, cu 4.427 de puncte, după australianca Ashleigh Barty, care are 4.885 de puncte.

Iar câștigătoarea de la Turneul Campioanelor, la care participă cele mai bune opt jucătoare dintr-un sezon, poate încasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, de 4.75 de milioane de dolari, mai mult decât campioana de la US Open, care va stabili recordul până atunci, cu 3,85 de milioane de dolari, informează telekomsport.ro.

Condiţia pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucătoarea campioană să câştige toate meciurile din faza grupelor. Astfel, campioana va încasa 4.725.000 de dolari dacă va fi neînvinsă, 4.420.000 de dolari dacă pierde un meci în grupă sau 4.115.000 dacă pierde două meciuri în grupă.

Finalista va încasa, în aceleaşi condiţii cu privire la meciurile din grupă, 2.400.000 de dolari, 2.095.000 sau 1.790.000, iar semifinalistele, 1.300.000 de dolari, 995.000 sau 690.000.

Cel mai bun rezultat al Simonei Halep în Turneul Campioanelor a fost calificarea în finală, în 2014, la prima participare. De atunci, ea a participat la toate ediţiile, cu excepţia celei de anul trecut, când s-a calificat de pe locul I, dar a fost accidentată şi nu a jucat. Halep nu a mai trecut însă de faza grupelor după 2014.

Ediția din 2019 a Turneului se mută de la Singapore la Shenzhen și își dublează premiile. Astfel, în cazul unei victorii, Halep ar fi prima din istorie care să câștige un pot atât de mare.

