Am intrat în piaţă la zece dimineaţa, când deja în anumite zone nu mai aveai loc să arunci nici măcar un ac. Chiar dacă erau şi destui cumpărători, cea mai mare doză de dinamism era dată de furnizorii care descărcau marfa din camioane şi de precupeţi. Totuşi, am putut să fac o rapidă analiză de piaţă

Cele mai frecventate erau tarabele cu fructe de sezon, aşa cum era de aşteptat. Piersicile şi caisele erau la mare căutare, deşi cele din urmă (în medie, 15 lei kilogramul) erau printre cele mai piperate din punctul de vedere al preţului. Doar cireşele şi vişinele egalau această performanţă. În schimb, piersicile se aflau la pragul ferm de 10 lei/kilogram.

În primă fază, a fost surprinzător că un avocado putea să fie cumpărat cu un leu de la o tarabă. Dar am aflat rapid şi de ce avea acest preţ avantajos: „După cum vedeți, nu se vinde prea bine”, a spus vânzătoarea. Cu puțin timp înainte, o altă comerciantă a strigat după mine în mod specific atunci când m-a văzut mergând de la o tarabă la alta și punând întrebări.

„Domnișoara, domnișoara, hai la avocado”. Cred, într-adevăr, că portretul-robot al consumatorului de avocado este mai apropiat de imaginea mea decât de aceea a celor mai mulți clienți ai Oborului, care sunt mai în vârstă, tind să aibă gusturi tradiționale și, mai ales, să caute produse de proveniență locală.

Comercianții sunt pe culmile disperării

Chiar dacă dinamismul tarabelor și al celor două hale, cea care a rămas Hala Obor și cea de la Ziduri Moși, care și-a făcut un rebranding în„Piața Obor”, creează o atmosferă familiară și veselă, există și o față întunecată a pieței. Iar acea față întunecată este reprezentată de scumpirile la alimente, în special la carne, care țin mulți cumpărători departe de tarabe și din ce în ce mai aproape de supermarketurile care se află la câteva minute distanță.

Pentru a afla mai multe detalii despre această situație, am vorbit cu comercianți din Hala Obor, zisă și „hala veche”, care are acum un management diferit față de celelalte zone comerciale care se întind între Veranda Mall și stația de metrou Obor.

Carnea, cel mai sensibil subiect

Pășind în Hală, nu aveam certitudinea că voi primi răspunsurile pe care le căutam. Însă, administratorul Halei mi-a venit în ajutor și mi-a făcut legătura cu acei comercianți deschiși să discute și să dezbată chiar starea actuală a pieței.

„Nu prea bine”, a fost răspunsul pe care l-am primit atunci când am pus întrebarea clasică „Cum merge vânzarea?” Chiar înainte de a întreba, am aruncat un ochi spre un preț: piept de vițel, 27 de lei kilogramul. Nu mi s-a părut exorbitant, mai ales pentru că la o altă tarabă din cadrul complexului am găsit un preț similar pentru pieptul de pui.

„Branding competitiv”, cum am auzit un cumpărător din piață spunând cu scurt timp înainte să pășesc în Hală.

Chiar dacă prețurile de la taraba unde mi-am desfășurat primul interviu rămăseseră apropiate de cele de anul trecut, scumpirile la alimente nu sunt o glumă. Mai mult, sunt un factor decisiv în a cumpăra sau nu cumpăra un produs, mai ales după ce puterea de cumpărare ne-a scăzut tuturor atât de dramatic în ultima perioadă.

Un alt factor pe care nu îl luasem în calcul este cel religios: măcelăriile sunt lovite și de Postul Sfinților Petru și Pavel, pe lângă faptul că temperaturile de vară descurajează românii din a consuma produse pe bază de carne.

