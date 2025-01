Primăria Municipiului București (PMB) riscă să piardă un miliard de lei conform noului proiect de buget pentru 2025, în timp ce sectoarele vor beneficia de alocări financiare mult mai mari, potrivit unui anunț făcut vineri de primarul Nicușor Dan.

Acesta a declarat că legea bugetului este neconstituțională, deoarece nu reflectă rezultatul referendumului organizat în noiembrie 2024 și a cerut parlamentarilor să o conteste la Curtea Constituțională.

„Vreau să le cer scuze bucureştenilor că le-am transmis speranţa că partidele de la guvernare vor înţelege ceva din alegerile din 24 noiembrie. Proiectul de buget naţional pus în dezbatere publică aseară dovedeşte contrariul, dovedeşte că puşculiţa de partid are întâietate în faţa românilor.

Primarul a subliniat că, în urmă cu două luni, bucureștenii au votat ca alocarea fondurilor să fie decisă de Consiliul General și nu de Parlament, iar acest vot a fost ignorat.

Dan a explicat că bucureștenii au văzut un dezechilibru între atribuțiile Primăriei Generale și cele ale sectoarelor, iar proiectul de buget propune ca sectoarele să primească de cinci ori mai mulți bani decât Primăria, în ciuda voinței exprimată la referendum.

Nicușor Dan a precizat că bugetul Primăriei Generale pentru 2025 a fost redus de la 5 miliarde de lei în 2024 la doar 4 miliarde de lei, ceea ce va face imposibilă realizarea de noi investiții pentru infrastructura capitalei.

„În 2024 am pierdut 1,2 miliarde lei şi am primit 5 miliarde şi conform proiectului de buget, în 2025 am rămas să primim 4 miliarde lei, în condiţiile în care anul trecut doar cele două subvenţii pe transport şi pe termie au fost 2,6 miliarde lei.

Deci, în situaţia în care bugetul rămâne aşa cum a fost publicat aseară de Ministerul Finanţelor, Primăria Capitalei va plăti cele două subvenţii şi va face nişte plăţi curente pentru funcţionarea serviciilor, şi nicio investiţie”, a explicat primarul Nicușor Dan.