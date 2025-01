Nicuşor Dan a fost întrebat despre informaţiile neoficiale care circulă în spațiul public privind organizarea alegerilor prezidenţiale, conform cărora primul tur ar urma să fie pe 25 mai, iar al doilea tur ar fi pe 8 iunie. El a spus că nu comentează asupra datelor propuse, dar a subliniat că, înainte ca românii să meargă la vot, trebuie să existe claritate în legătură cu evenimentele din 24 noiembrie.

Potrivit spuselor sale, există instituţii, precum Preşedinţia Română, Serviciile de Informaţii, Parchetul, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care desfăşoară investigaţii în acest sens. El consideră că aceste instituţii ar trebui să ofere o estimare cu privire la momentul în care vor încheia investigaţiile şi vor putea prezenta o imagine completă a situaţiei de atunci.

„Eu am spus că nu comentez asupra datelor, însă în momentul în care oamenii se duc la vot, trebuie să avem garanţia că am lămurit ce s-a întâmplat la 24 noiembrie. Şi aici sunt informaţii pe care eu nu le am, dar îmi închipui că oamenii din conducerea coaliţiei trebuie să le aibă.

Adică sunt nişte instituţii, preşedinte, servicii, Parchet, AEP, care sunt în curs de a face nişte investigaţii şi aceste instituţii trebuie să dea o dată estimativă despre când vor finaliza aceste investigaţii şi ne vor da o poză completă ce s-a întâmplat la 24 noiembrie”, a declarat el într-o intervenție TV.