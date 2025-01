Crin Antonescu, fostul președinte al Senatului și candidatul Coaliției pro-europene la președinția României, a declarat, într-un interviu acordat la Europa FM, că decizia sa de autosuspendare din funcția de candidat a fost una unilaterală, fără a se consulta cu reprezentanții celor patru formațiuni politice din Coaliție.

Motivele invocate pentru această decizie sunt amânarea stabilirii datei alegerilor prezidențiale și lipsa validării candidaturii sale în forurile statutare ale partidelor din Coaliție.

Antonescu a subliniat că stabilirea datei alegerilor ar fi trebuit să fie o prioritate și că amânarea acestui demers, care a durat aproape o lună, este o „tergiversare nejustificată”.

El a subliniat că, de la 7 decembrie 2024, când Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, autoritățile ar fi trebuit să stabilească rapid o nouă dată pentru refacerea alegerilor.

Potrivit lui, faptul că până la începutul lunii ianuarie nu fusese stabilită această dată este o situație inacceptabilă, cu atât mai mult cu cât România nu și-a încheiat încă ciclul electoral.

”Eu am spus foarte clar – deși știam că se va răstălmăci, pentru că sunt răstălmăcitori de profesie – nu am abandonat, nu m-am retras, nu dau înapoi. Am spus doar – și am folosit acest termen de suspendare – că lucrurile trebuie clarificate. Nu în ce mă privește a existat vreo ezitare. De a doua zi după ce acest anunț a fost făcut public sub semnătura celor patru lideri de partide și formațiuni politice am intrat, practic, într-o precampanie și nu am niciun motiv să dau înapoi sau să renunț. Dar am toate motivele să solicit niște clarificări absolut necesare tuturor.”