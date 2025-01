Marcel Ciolacu și Simonis au recunoscut că au orientat voturi în favoarea lui George Simion (AUR) în primul tur al alegerilor prezidențiale, menționând că această strategie a fost adoptată de toți actorii politici.

Premierul a exprimat regretul că, în duminica alegerilor, a ales să plece pentru a se întâlni cu fiul său, Filip. El a explicat că, în calitate de părinte, a simțit că fiul său era supus unei presiuni considerabile, lucru confirmat de faptul că, în noaptea respectivă, acesta a venit îmbrăcat neadecvat pentru temperaturile scăzute, purtând bermude la doar cinci grade Celsius. Ciolacu a subliniat că regretă decizia de a pleca și de a nu rămâne pentru a preveni situația respectivă.

„Îmi pare rău că în aceea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind cinci grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.