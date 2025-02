Guvernul României a aprobat joi o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care reglementează plata muncii efectuate de polițiști, personal militar și angajații din penitenciare în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Astfel, începând cu anul 2025, aceștia vor beneficia de drepturile salariale stabilite pentru luna noiembrie 2024, ceea ce reprezintă o revenire la un cadru legislativ mai avantajos pentru angajații din structurile de apărare și siguranță națională.

Conform noii ordonanțe de urgență emisă de guvernul României, personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare vor fi remunerați pentru:

Măsura a fost luată pentru a asigura o salarizare echitabilă a personalului care își desfășoară activitatea în condiții de stres și risc ridicat. Plata acestor drepturi se va face la nivelul aplicabil în noiembrie 2024, ceea ce oferă predictibilitate în ceea ce privește veniturile angajaților din sistem.

„Ieri, la ședințele de bilanț ale Poliției Române și Poliției de Frontieră, am afirmat că vom reveni rapid la cadrul legislativ din noiembrie 2024 privind plata muncii prestate în zilele libere. Am respectat acest angajament, așa cum am discutat și cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale.”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.