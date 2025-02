Investitorii străini din România au avertizat Guvernul că taxele impuse asupra investițiilor vor avea un impact negativ atât asupra economiei, cât și asupra contribuțiilor la bugetul de stat.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a avertizat miercuri, după o întâlnire cu reprezentanții Guvernului României, că taxele impuse de stat asupra investițiilor vor avea efecte negative asupra economiei pe termen mediu și lung, impactând, în cele din urmă, și contribuțiile la bugetul de stat.

Reprezentanții FIC au subliniat că rezultatele FIC Business Sentiment Index evidențiază o tendință de amânare a investițiilor, determinată de incertitudinea politică, deficitul bugetar și măsurile fiscale.

În acest context, prim-ministrul României le-a transmis investitorilor că, în perioada următoare, prioritatea Guvernului va fi îmbunătățirea colectării, reducerea cheltuielilor și atragerea fondurilor europene, în vederea diminuării presiunii asupra bugetului de stat, conform planului de ajustare bugetară, se arată în comunicatul organizației.

În acest context, FIC a anunțat că va pune la dispoziția Guvernului întregul pachet de analize și studii macroeconomice realizate de experții săi și va continua să contribuie la conturarea unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea României.

Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis investitorilor că Guvernul estimează, pentru acest an, o creștere economică de 2,5%, susținută de investiții și atragerea de fonduri europene.

„Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și Taxa pe Valoarea Adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%. 2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României, agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„Suntem aici să contribuim alături de Guvern la o revenire a creșterii economice, inclusiv din perspectiva competitivității”, a afirmat Daniel Anghel, președinte al Consiliului Investitorilor Străini.