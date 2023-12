Mogulul media Gustavo Cisneros s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Tragicul anunț a fost făcut chiar de reprezentanții companiei sale, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit informațiilor publicate de site-urile de specialitate, magnatul media avea o avere de peste patru miliarde de dolari. Acesta și-a extins afacerea de familie din domeniul mass-media pentru a deveni un jucător global, scrie Reuters.

În momentul de față, Cisneros Group are investiții în imobiliare, televiziune și telecomunicații.

Sursa menționată amintește că Gustavo Cisneros a cofondat Univision în 1992. Este vorba despre prima companie media în limba spaniolă din SUA.

Cât timp a fost președintele Cisneros Group, acesta a semnat contracte în mai multe sectoare și a extins afacerea de familie.

Totodată, Cisneros a lansat DIRECTV Latin America în 1995. Este primul serviciu de televiziune prin satelit complet digital din America Latină.

Într-un alt anunț, compania a subliniat că regretatul mogul a creat o legătură de înțelegere profundă împreună cu soția sa, Patricia Phelps de Cisneros. Cei doi au dat dovadă de respect reciproc și sprijin neclintit, găsind un echilibru armonios între obligațiile sale profesionale și dragostea profundă pentru familia sa, subliniază compania.

Potrivit Cisneros Group, fervoarea lui pentru conducere și excelență a strălucit și în viața personală, fiind un tată și un soț devotat. A fost ferm în a-și îndruma familia, insuflându-i valorile fundamentale de respect și integritate, a transmis grupul.

Gustavo Cisneros a fost renumit pentru crearea unei moșteniri durabile. Acesta s-a remarcat în mod deosebit prin extinderea internațională a afacerilor de familie, precum și prin faptul că a fost vârful de lance al industriei de divertisment din America Latină și de pe piața hispanică din SUA.

.@CisnerosMedia announces with deep sorrow the passing of Gustavo Cisneros Rendiles, Chairman of our Board of Directors, a visionary leader whose influence extended far beyond the confines of the business realm, noted for his strategic foresight and commitment to innovation. pic.twitter.com/JVI75oUnAy

— Cisneros Media (@CisnerosMedia) December 29, 2023