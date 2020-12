Greșeala majoră pe care o fac românii la salata de boeuf! Cine are interzis la această delicatesă a rețetelor de Crăciun

Greșeala majoră pe care o fac românii la salata de boeuf! Cine are interzis la această delicatese a rețetelor de Crăciun despre care am putea să spunem că este tradițională. Fiecare gospodină are secretele sale pentru o salata de boeuf, legumele scurse bine înainte, să nu iasă apoasă, un strop de lămâie în maioneză să nu fie grețoasă, însă puțini știu acest secret.