Experienţă teribilă prin care a trecut jurnalistul Robert Turcescu. Acesta a dezvăluit ce a păţit weekendul trecut în încercarea de a-i face o surpriză fetiţei sale Vera. Totul s-a dovedit a fi un fiasco total.

Greşeala imensă a lui Robert Turcescu

Robert Turcescu a vrut să îi facă o surpriză plăcută fiicei sale, dar a comis o greşeală imensă. A vrut să meargă la un atelier pentru copii în Bucureşti, acolo unde micuţii ar fi trebuit să înveţe despre sticlă. Totul s-a dovedit a fi o greşeală imensă.

Ce a găsit acolo l-a făcut pe jurnalist să se ia cu mâinile de cap. Un loc insalubru şi o experienţă total neplăcută. Plus de asta, şi taxa de participare a fost una ridicată. În final, jurnalistul a făcut şi un apel către autorităţi să închidă acel aşa zis atelier al sticlei. Acesta a făcut dezvăluiri complete pe o reţea de socializare.

“Dacă aveți copii, citiți asta și nu repetați greșeala mea!

Am vazut zilele trecute o chestie teoretic mișto pe Facebook: un atelier pentru copii, facut in Gradina Sticlarilor de pe strada Vasile Lascar 36 din Bucuresti. Copiii ar fi urmat sa invete despre sticla, cum se face, cum se modelează samd. Zic, mișto, Verei (6 ani) sigur o sa-i placa. Asa ca ma inscriu la atelier cu copilul pentru duminica dupa-amiaza la ora 17.00.

Am ajuns ceva mai devreme la locul cu pricina. Adica pe la 16.40. Intram intr-o curte insalubra cu fel de fel de chestii aruncate pe acolo, cu un bar improvizat, cu niste frigidere ruginite si niste mese care-mi aminteau de rockoteca din orasul meu natal de prin 1992.

Ni se spune din start ca atelierul nu va incepe la 17.00, ci pe la 17.30. De ce?, intreb eu. Mi se raspunde ceva cu ploaie, cu cuptorul de sticla care n-a avut timp sa se incalzeasca… Ma uit la cuptor: o chestie improvizata intr-un colt, unde ardea puternic un foc facut de la niste butelii cu propan aflate la distanta de cel mult doi metri. Periculos, improvizat, insalubru.

Plătim 100 de lei pentru curs, incercam sa stam pe niste scaune. Stabilimentul se vrea un soi de gradina de vara, dar totul e improvizat, rupt si ruginit. Pute a mucegai. Curtea se umple de copii si de părinți, vreo 20 de puști care asteapta marea experienta cu sticla.

Pe langa cuptor, doi bețivi cu berile in bot non-stop, incing cuptorul improvizat care trebuie sa ajunga la 1200 de grade Celsius. In fine, pe la 18.00 incepe cursul. Unul dintre betivi se asaza in fata cuptorului si a copiilor cu tigara infipta intre buze, duhnind a bere de la o poștă si începe sa sufle in teava facand primul balon de sticla.

Copiiilor li se da cate un mustiuc de plastic si sunt indemnati sa sufle si ei, pe rand, sa faca un balon. Cam la asta se reduce tot vreme de 45 de minute. Baloanele pe care le fac copiii nu sunt pastrate, sunt sparte. Intreb de ce nu le pot lua acasa, macar sa le aiba amintire.

Imi raspunde o tipa de acolo care parea sa fie organizatoarea mizeriei de curs in ale sticlariei, ca nu se poate, ca ar trebui racite vreo doua zile si abia apoi sa le ridicam… Zic, ok, vin si iau balonul de sticla facut de Vera peste doua zile, nu-i bai!

Nu se poate pentru ca nu stiu ce cuptor de racire nu functioneaza… A fost momentul in care Vera m-a tras de maneca rugandu-ma sa mergem acasa. Am plecat scarbit uitandu-ma la mizeria aia de curte numita Gradina Sticlarilor si gandindu-ma cum naiba de e permisa funcționarea unei asemenea împuțenii pe post de carciuma, terasa si ce altceva o mai vrea ea sa fie.

Sfat: sa nu faceți ca mine! NU va duceți cu copiii la mizeria asta. Bani aruncati, timp pierdut si, cel mai grav, e periculos. Niște betivi care or fi fost sticlari cine stie cand si o matroana care vinde iluzia unui curs in ale sticlaritului au gasit niște fraieri ca mine si ca altii, le-au luat banii si si-au batut joc de niste copii!

Nota speciala pentru SANEPID si ISU: verificati ce se intampla in mizeria aia de curte numita Gradina Sticlarilor de pe strada Vasile Lascar nr. 36, ca daca explodează buteliile de acolo e dezastru!”, a dezvăluit jurnalistul.