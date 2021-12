Greșeala care poate strica total friptura de porc. Există un secret ca să nu iasă fadă și uscată

În această perioadă, toate gospodinele se pun pe treabă și calculează ce produse tradiționale vor servi pe masa de Crăciun. Dintre aceastea, un loc de cinste îl ocupă friptura de porc. Nelipsită din casele românilor, acest produs culinar nu este deloc atât de ușor de preparat precum se crede la prima vedere. Asta pentru că dacă nu se ține cont de anumite aspecte, atunci riscul enorm ca mâncarea să iasă fadă și lipsită de savoare.

Exista însă un anumit secret pe care toată lumea trebuie să-l aibă în vedere în clipa în care se prepară friptura de porc de Crăciun. Mulți români preferă ca această mâncare tradițonală să fie gătită la cuptor. Ea se poate consuma alături de o salată sau de multe murături.

În clipa în care începeți prepararea fripturii de porc, nu trebuie să faceți deloc această greșeală. Carnea nu trebuie gătită imediat după cea a fost scoasă din frigider. Temperatura este un amănunt extrem de important. Asta pentru că trecerea de la rece la fierbinte, face ca preparatul final să își piardă din gust și din suculență. Așa încât, așteptați 30 de minute ca bucata de carne să ajungă la temperatura camerei și abia apoi puteți porni procesul de gătire.

O altă greșeală destul de stul de frecventă este pregătirea cărnii de porc fără ca ea să nu fie scursă așa cum trebuie de surplusul de apă rămas după spălare. Motiv pentru care, este bine ca bucata de carne să fie stearsă cu ajutorul unui servețel.

Greșeala care poate strica total friptura de porc. Există un secret ca să nu iasă fadă și uscată

Atenție mare! Carnea nu trebuie sub nicio formă gătită la flacără mare. În acest caz, ea va fi prea făcută sau arsă la exterior și crudă la interior. În concluzie: prepară carnea la foc mic și întoarce bucata de friptură de mai multe ori în timpul gătirii.

Sub nicio formă nu utiliza ulei de măsline atunci când gătești carnea de porc. Acest tip de ulei are un punct de ardere destul de jos, iar dacă acesta este depășit începe să devină toxic. De aceea, este bine ca atunci când gătești carne, să folosești un ulei cu un punct de ardere ridicat, precum uleiul de palmier sau uleiul de floarea soarelui.

O alta greșeală este aceea de a încerca să îndepărtăm oasele sau pielița. Mulți am observat că o bucată de carne care are piele și oase are un gust mult mai bun decât cele care au fost dezosate.

În concluzie, rețeta este simplă: carnea trebuie ținută măcar câteva ore la macerat înainte de preparare, sau, cel mai bine, peste noapte. Ulterior, lăsați la temperatura camerei cu minimum 30 de minute înainte de gătirea propriu-zisă. Apoi, se pune pe grătar, la foc mediu pentru 20-40 de minute, în funcție de bucata aleasă. Într-un final, pentru ca friptura să capete o crustă ușor crocantă se bagă la cuptor pentru încă 10-15 minute la o temperatura de 220 de grade. Reduceți temperatura la 150 de grade până se gătește bine și în interior.

Greșeala care poate strica total friptura de porc. Există un secret ca să nu iasă fadă și uscată