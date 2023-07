Gramatica limbii române ar putea fi reintrodusă la liceu

„Îmi doresc și cred că este necesar ca elevii să studieze elemente de exprimare corectă și la liceu, nu doar în gimnaziu! Am încredere că acest lucru se va concretiza în noile programe pentru liceu!

Despre această necesitate, dar și despre posibilele soluții pentru corelarea predării-evaluării la disciplina limba și literatura română cu profilul absolventului am discutat, astăzi, cu reprezentanți ai Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” și cu reprezentanți ai Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Orice reformă presupune consultarea specialiștilor pe fiecare dintre palierele pe care aceasta le implică, înainte de începerea efectivă a procesului. Sper ca discuția de astăzi să se concretizeze în lucru în echipă, atunci când vom începe procesul de revizuire a programelor școlare!”, a scris, marți, Ligia Deca pe contul ei de Facebook.

„Am mers să discutăm despre introducerea gramaticii la liceu. După apariția noilor legi va fi nevoie să se restructureze și programele și noi am vrea ca Institutul și alte foruri universitare să fie implicate în alcătuirea lor. E un proces mai complex care implică toate disciplinele pentru că se schimba legislația.

Ne arătăm disponibilitatea și ajutorul, pentru momentul când se reînființează, să facem parte din grupurile de lucru pentru programele de liceu”, a declarat, la rândul ei, Adina Dragomirescu, directorul general al Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, potrivit Edupedu.

Se încearcă reducerea analfabetismului funcțional

Vă amintim că, luna trecută, Ligia Deca a spus că în noile legi ale educaţiei există un program naţional de reducere a analfabetismului funcţional care presupune testări anuale, pe o platformă standardizată, pentru a vedea progresul elevilor şi an de an să poată adapta modul în care parcurg materia pentru a evita ca în clasa a VIII a să aibă rezultate sub nota 5 la Evaluarea Națională.

„E destul de greu de spus pentru că această generaţie a parcurs şi doi ani pandemici, deci eventualele goluri în învăţare puteau proveni cu siguranţă şi din perioadele în care învăţământul s-a desfăşurat fie online fie hibrid.

De aceea spuneam că avem nevoie de o analiză calitativă, ca să înţelegem mai bine un fenomen. Eu nu cred că a contribuit un singur factor la rezultatele acestea, cred însă că toate măsurile pe care le luăm acum, fie prin PNRR, sprijin financiar, fie prin legile educaţiei, ne vor face să vedem în viitor performanţă mai bună la examenele naţionale”, a zis ea.