Unul dintre cele mai îndrăgite și urmărite show-uri de la Antena 1 și-a pus amprenta pe concurenți. Gina Pistol a trăit clipe dramatice în acest show. Acum, iubita lui Smiley, aflată în izolare, s-a decis să spună totul.

Clipe teribile pentru Gina Pistol

Iubita lui Smiley a spus totul într-un videoclip realizat pe Youtube de Speak, fost concurenț la Asia Express. Au fost momente haioase, dar și tensionate.

Nu numai concurenții au lăsat confortul de acasă pentru a pleca în aventura ”Asia Express” sezonul 3, ci și gazda emisiunii. Fenomenele meteo extreme, cazările greu de imaginat, dar și lipsa mâncării românești au afectat-o pe Gina.

„Nu fac eu aceste reguli. M-au întrebat oamenii ce am cu voi. Ăsta e un format cumparat din afară și are o biblie. Eu sunt doar mesagerul. Voi îmi sunteți dragi. Când am plecat de acasă, ne-au zis: „Băi, luaţi-vă şi haine groase la voi că s-ar putea să fie frig!”. Şi mi-am luat la mine polarul ăsta şi tot făceam eu mişto de mine.

Zic: „Bine că ţi-ai luat polarul la tine, că uite ce frig era!”. Dar aseară, dacă n-aveam polarul, credeţi-mă, cred că nu mă mai trezeam azi-dimineaţă. Pentru că nu am avut decât două pături, astea subţiri. Aşa. Şi am tremurat toată noaptea. Cu gluga în cap am dormit”, a răspuns Gina, întrebată de Speak în ce condiții stărea la ”Asia Express”.

Frigul nu a fost singura provocare. Insectele le-au dat bătăi de cap tuturor, dar mai ales mâncarea. Orezul filipinezilor a devenit din ce în ce mai greu de înghițit spre finalul show-ului.

„Cel mai mult am stat să aștept două ore. Nici nu mă puteam duce la baie, mâncam pe fugă. Lucrurile astea nu se văd. Nu simți umiditatea, căldura, când stai pe canapea. La un moment dat, simțeam că îmi fierbe carnea pe mine”, a completat Gina.