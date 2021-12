JTI Romania este deținută de Japan Tobacco, al treilea jucător mondial ca mărime al industriei, cu un procent de 11% din piața globală. Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria, a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor noastre pentru Top Capital 300 Companii 2021.

Despre afaceri

Capital: – Care este cifra de afaceri pentru anul 2021?

Gilda Lazăr: – Anul trecut am realizat pentru cele două entități cu care ne desfășurăm activitatea în România, JTI Trading și JTI Manufacturing, o cifră de afaceri de peste 6,3 miliarde de lei (1,3 miliarde euro), în creștere cu 16% față de 2019. Implicit, și sumele virate în 2020 la bugetul statului, în pondere de 75% din cifra de afaceri, au fost în creștere, și anume cu 13% față de 2019: 4,8 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.

La finele anului 2020, încasările totale provenite din accizele pe tutun au crescut cu 10,9% vs 2019. În condițiile scăderii sectorului energetic, tutunul a devenit, într-un an de criză fără precedent, cel mai solid contribuabil la buget. În primele șapte luni din 2021, conform ultimei execuții bugetare anunțate, veniturile provenite din accizele pentru produsele din tutun s-au majorat cu 13,7%.

Vom putea raporta o cifră de afaceri în creștere și la finele anului în curs, dacă piața neagră se va menține la un nivel mediu de sub 10%, așa cum a fost în 2020 (9,4%, cel mai mic procent din ultimii 15 ani), cadrul de reglementare nu se va schimba în mod neașteptat și radical, iar politica fiscală va fi coerentă și predictibilă. Dat fiind că aproximativ 75% din prețul unui pachet de țigarete înseamnă taxe, orice creștere a vânzărilor de pe piața legală înseamnă automat majorarea sumelor virate la buget de companiile de profil.

Reamintesc că sectorul tutunului a virat în 2019 la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro. Urmează o perioadă incertă la nivel global, în care voci din ce în ce mai radicale cer reconfigurarea completă a modelului economic. În acest context, cred că România trebuie să-și modernizeze economia nu prin distrugerea acelor sectoare pe care se bazează, ci printr-o construcție atent structurată și realistă. Într-un scenariu optimist luat în calcul de ASPES (Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale), sectorul tutunului ar putea contribui la economia românească cu 5,7 miliarde de euro anual, dacă nu ar mai fi introduse noi restricții pentru piața legală, iar comerțul ilegal nu ar depăși 10%.

Investiții de 60 de milioane de euro

C: – Ce profit prognozați la finalul acestui an?

G.L: – Profitul celor două entități JTI în 2020 a fost de peste 731 milioane lei, în creștere cu 34% comparativ cu 2019. Pentru anul 2021, încă nu avem disponibile estimări ale profitului.

C: – Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

G.L: – JTI va investi în următorii trei ani 60 de milioane de euro pentru modernizarea capacităților de producție ale fabricii din România. Ca urmare, vor crește volumele de țigarete fabricate în țara noastră, iar fabrica de pe platforma Pipera va avea un rol foarte important în aprovizionarea piețelor din Uniunea Europeană cu produse JTI. În momentul de față, aproximativ 70% din producția JTI Manufacturing este exportată în circa 50 țări.

De asemenea, vom continua să derulăm campaniile publice anti-contrabandă și programele de sprijin pentru autorități prin care peste 50 de câini sunt activi în punctele vamale din România, pentru depistarea tutunului, drogurilor și a numerarului. Vom continua programele sociale și culturale, pe care le susținem de mai bine de 20 de ani în România.

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

G.L: – Am demarat, cum am menționat mai sus, un program de investiții de 60 milioane de euro în capacitatea de producție, pentru următorii trei ani. Am continuat, de asemenea, să învestim în mărcile pe care le comercializăm pe piața locală, precum și în oameni.

Suntem bucuroși că într-un context atât de dificil, evenimentele pe care le susținem de ani de zile au putut avea loc. Mă refer la Festivalul de Film Transilvania (TIFF), Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), turneele naționale de muzică clasică. Cea de-a XXI-a ediție a Întâlnirilor JTI, amânată din cauza pandemiei, a avut invitați cu totul speciali, și anume Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra, care au fost pentru prima dată în România, în primul lor turneu după pandemie. Parteneriatele culturale sunt o prioritate și de 20 de ani susținem sectorul cultural, indiferent de contextul economic sau de dificultățile create de cadrul de reglementare din ce în ce mai restrictiv pentru piața legală a țigaretelor.

De asemenea, în 2021 organizăm din nou programul Burselor JTI pentru Jurnaliști, amânat în 2020. Ne propunem să organizăm și cea de-a XXII-a ediție a Întâlnirilor JTI, păstrând standardele acestui eveniment, lansat în anul 2000 și devenit în timp un brand cultural național pentru dansul contemporan.

Provocările anului

C: – Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

G.L: – De la declanșarea pandemiei, protejarea oamenilor a fost pe primul loc.

Pentru industria tutunului, cea mai taxată și cea mai reglementată, nu doar în România, ci și la nivel global, predictibilitatea fiscală și cadrul de reglementare echilibrat sunt foarte importante și reprezintă factori care ne pun la încercare.

C: – Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

G.L: – Cred că în această perioadă, cea mai importantă realizare este continuitatea și normalitatea. Fie că vorbim de afaceri sau activitățile de zi cu zi. Sigur că la capitolul realizări importante pot fi menționate parteneriatele cu autoritățile, programele sociale și culturale, demararea investițiilor din fabrică, despre care am vorbit mai sus.

C: – Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură fraza, care ar fi aceea?

G.L: – JTI este o companie caracterizată prin reziliență și echilibru. În această perioadă în care multe sectoare economice au fost lovite, noi am continuat să muncim, să plătim taxele și să ne protejăm oamenii. Am susținut comunitatea unde și când a fost nevoie, precum și sectorul cultural, cel mai grav afectat de pandemie, am sprijinit autoritățile în acțiunile de combatere a pieței negre. Ne-am dovedit, așadar, solizi, dar și adaptabili, pe scurt, rezilienți.

Suntem deschiși față de oamenii noștri, comunicăm onest cu autoritățile și cu media, suntem responsabili față de societate. Într-un cuvânt, echilibrați.