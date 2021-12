Mircea Tudrean, director general, a avut amabilitatea să răspundă la întrebările noastre pentru Top Capital 300 companii 2021.

Hachițele pandemiei

Capital: – Care este cifra de afaceri pentru anului 2021?

Mircea Turdean – În primele 8 luni am ajuns aproximativ la aceeași cifră de afaceri ca în 2020, când am înregistrat creșteri foarte mari datorită dezinfectanților. Acum a scăzut interesul pentru această categorie, însă au crescut alte segmente, precum produsele cosmetice (cu 11% în primele 6 luni) sau produsele de curățenie. Tindem spre o creștere de până la 3,9% la finalul anului.

C: – Ce profit progonozați la finalul acestui an?

M.T: – Și în ceea ce privește profitul sperăm să avem acelați rezultat bun ca în 2020.

Investiții de amploare

C: – Care este bugetul de investitii pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

M.T: – Anul acesta am alocat peste 13 milioane lei pentru investiții, care presupun achiziția de echipamente noi și linii tehnologice mai performante, cercetare și inovare de produse, precum și dezvoltarea magazinelor de brand și a parcului logistic. Anul viitor ne propunem să demarăm proiectul de relocare a fabricii din Cluj-Napoca în afara orașului. Investiția se va ridica probabil la 30-40 milioane de euro.

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastra le-a realizat in acest an?

M.T: – La fel ca în fiecare an, am investit, în primul rând, în echipamente de producție și în modernizarea spațiilor de lucru, dar și în parcul logistic (spre exemplu, am achiziționat mașini hibrid), în digitalizare și în dezvoltarea portofoliului de produse. Vrem să ne menținem poziția pe segmentul produselor cosmetice și de îngrijire și să continăm să creștem, prin investiții susținute, gamele de curățenie și dezinfectanți, dar și să ne extindem prezența în mediul online și la nivel internațional. Pentru aceasta din urmă, am intrat deja pe piețele din Italia, Marea Britanie, Franța și Spania prin platforma Amazon.

Un an complicat

C: – Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

M.T: – Anul acesta am continuat să învățăm să funcționăm cu incertitudinea dată de pandemie, rămânând foarte conectați la piață și la comportamentele mai imprevizibile ale consumatorilor. Segmentul dezinfectanților – pe care am mizat în 2020 – a scăzut considerabil, iar atenția noastră s-a concentrat pe inovarea produselor cosmetice, pentru a compensa pierderile generate de vânzările biocidelor. De asemenea, încă ne confruntăm cu anumite limitări în magazinele fizice, unde nu se mai pot testa produse și nu mai putem oferi servicii de machiaj și dermoanaliză, pentru a asigura condițiile de igienă optime. Acestea erau printre avantajele principale ale clienților magazinelor noastre de brand, un canal de vânzare foarte important pentru noi. De aceea, traficul este în continuare mai scăzut față de 2019. În schimb, creăm noi oportunități pentru consumatorii care cumpără online, deci practic ne echilibrăm.

C: – Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

M.T: – În 2021, am modernizat cinci game importante din portofoliu, adaptându-le la cerințele actuale ale pieței: Aslamed (produse pentru igiena orală), Gerovital Hyaluron C, apele micelare Gerovital într-un format nou de 400 ml, Gerovital Sun, gelurile de duș Gerovital. Și continuăm să lansăm noutăți până la finalul anului. Și pe partea de marketing am avut campanii de referință, dintre care aș vrea să amintesc de lansarea parteneriatului cu fotomodelul Catrinel Menghia, care a devenit ambasadoarea gamei Gerovital H3 Evolution.

Și pe canalul de vânzare online am înregistrat rezultate foarte bune: în 2020, cifra de afaceri a fost de peste 10 milioane lei, cu 80% mai mult decât în 2019, iar acum suntem cu puțin peste. Astfel, am înțeles necesitatea dezvoltării ecommerce-ulu: am modernizat site-ul și am lansat o aplicație pentru mobil. Platforma farmec.ro este acum mai ușor de utilizat, mai intuitivă și încurajează și mai mult interacțiunea cu consumatorul, care poate primi recomandări personalizate.

De asemenea, am intrat pe platforma Amazon din Italia, Marea Britanie, Franța și Spania cu cele mai populare cosmetice Gerovital din gamele Evolution, Classic, Tratament Expert și Stop Acnee. Ne bucurăm de un real succes peste hotare și găsim un potențial mare pentru brandul nostru.