Practic, prin acest acord inclusiv statul român are de câștigat, deoarece prin colaborarea celor două părți traficul ilicit și comerțul țigaretelor pe “sub mână” se va minimiza, lucru ce va duce automat la creșterea cotizațiilor plătite sub formă de taxe și accize către stat din partea companiilor din industria tutunului, scrie infofinanciar.ro.

Autoritatea Vamalà Română si companiile Philip Morris, JTI și BAT au reînnoit astăzi Protocolul de Cooperare pentru combaterea comertului legal cu tigarete. Conform documentului, părtile semnatare vor conveni asupra celor mai eficiente modalităti de cooperare cu scopul de a preveni si identifica incălcări ale legislatiei vamale si fiscale referitoare la traficul si comertul ilicit cu tigarete si alte produse din tutun, precum si de a imbunatati reglementarile legale in materie.

Contrabanda cu țigări la un minim istoric

Președintele Autoritătii Vamale a fost primul care a luat cuvântul în cadrul evenimentului, spunând că traficul ilicit cauzează pierderi financiare masive pentru statul român.

“Traficul ilicit cu ţigarete şi produse din tutun este un fenomen global, complex şi constituie o ameninţare permanentă pentru concurenţialitatea pieţei legale, interne şi europene, de natură să afecteze substanţial bugetul de stat consolidat al fiecărui stat-membru, interesele financiare ale Uniunii Europene şi, în egală măsură, comerţul licit cu ţigarete. Traficul ilicit cauzează pierderi financiare importante, care se datorează neachitării taxelor vamale, precum şi a altor taxe, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi accize.

Astăzi, Autoritatea Vamală Română şi companiile de tutun JTI, BAT şi PMI au reînnoit Protocoalele de colaborare semnate în 2014, fiind stabilit un cadru general pentru intensificarea eforturilor comune de a preveni şi combate contrabanda cu produse din tutun, fabricarea, comerţul şi distribuţia ilegală a produselor din tutun contrafăcute, precum şi pentru stabilirea modalităţilor de colaborare şi a schimbului de informaţii şi asistenţă (…) În primele şapte luni ale anului 2022, echipele de supraveghere şi control vamal de la nivel central, regional şi local au confiscat un număr de 10,42 milioane de ţigarete şi peste 27 de tone de tutun de narghilea”, a declarat Bogdan Lari Mihei, preşedintele Autorităţii Vamale Române.

Philip Morris, în lupta contra traficului cu țigarete

În cadrul evenimentului organizat cu ocazia semnării Protocolului de Cooperare, Dragoș Bucurenci, director external affairs în cadrul companiei Philip Morris a ținut să aprecieze și să felicite autoritătile pentru cel mai mic nivel al contrabandei cu țigări din istoria României și a precizat faptul că o rată mai mică a traficului cu țigărio înseamnă automat mai multe taxe ajunse la bugetul statului.

“Semnarea acestui Protocol arată, încă o dată, importanţa colaborării între sectorul public şi cel privat în combaterea traficului ilicit cu produse din tutun. Rezultatele acestei colaborări se pot vedea în minimumul istoric de 6,1% înregistrat de România în ceea ce priveşte contrabanda cu ţigarete. La acest succes au contribuit şi politicile fiscale echilibrate ale statului român în domeniul produselor din tutun. Calendarul de creştere treptată şi moderată a accizei la produsele din tutun, adoptat recent de către Guvern, susţine lupta împotriva traficului ilicit, iar România trebuie să fie un promotor al acestor politici fiscale echilibrate la nivel european. Lupta împotriva comerţului ilicit reprezintă o prioritate pentru Philip Morris International. O dovadă în acest sens este programul PMI IMPACT: în 2016 am alocat 100 de milioane de dolari acestei iniţiative globale care sprijină proiecte care combat comerţul ilicit. Până în prezent, 48 de milioane de dolari au fost alocate pentru implementarea a 60 de proiecte în 30 de ţări, inclusiv în România”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

Declarațiile BAT

Și directorul juridic si relații publice pentru Europa Centrală și de Sud al companiei British American Tabacco a luat cuvântul, spunând faptul că Autoritatea Vamală Română împreună cu principalii trei jucători de pe piața produselor de tutun din România au reușit în luna august să stabilească un nivel minim istoric al pieței negre a țigaretelor.

“Pe fondul reducerii nivelului contrabandei, în anul 2021, BAT a fost pentru al doilea an consecutiv cel mai mare contribuabil la bugetul de stat cu circa 11 miliarde de lei plătiţi sub formă de taxe şi accize, o creştere de 10% faţă de anul precedent. Totuşi, traficul ilicit continuă să reprezinte un risc serios la adresa dezvoltării economice şi a siguranţei comunităţilor. Pentru a veni în sprijinul autorităţilor, în anul 2017 am creat platforma StopContrabanda.ro, un punct unic de informare care centralizează date din întreaga ţară privind evoluţia capturilor de ţigarete. Vom continua să susţinem eforturile Autorităţii Vamale Române prin campanii de informare despre efectele severe ale contrabandei asupra comunităţilor şi a siguranţei consumatorilor şi prin parteneriate solide cu toate autorităţile cu atribuţii în domeniul combaterii traficului ilicit. Totodată, salutăm recentele modificări legislative aduse Codului Vamal în domeniul combaterii traficului ilicit de produse din tutun, o măsură necesară pentru susţinerea eficientă a eforturilor autorităţilor în domeniu, precum şi modificările recente ale Codului Fiscal, prin care a fost creat un calendar de creştere predictibilă a accizelor pentru toate categoriile de produse din tutun”, a afirmat Ileana Dumitru, director juridic şi relaţii publice pentru Europa Centrală şi de Sud, în cadrul BAT.

Declarațiile JTI

Armand Tănase, public affairs manager în cadrul companiei JTI a spus de asemenea câteva cuvinte despre reînnoirea Protocolului de Cooperare cu Autoritatea Vamală. Acesta a subliniat faptul că JTI-ul a fost prima companie care a realizat un astfel de protocol împotriva contrabandei cu țigări împreună cu autoritătile.

“JTI a fost prima companie de tutun care a semnat un Protocol pentru combaterea contrabandei în anul 2005, mai întâi cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, apoi în anul 2008 cu Autoritatea Naţională a Vămilor, respectiv în 2014 cu Direcţia Generală a Vămilor. Peste 50 de câini special instruiţi pentru depistarea drogurilor, produselor din tutun şi a numerarului au fost donaţi de JTI în ultimii doisprezece ani Autorităţii Vamale. În 2013, am semnat un Protocol de Cooperare cu Poliţia de Frontieră, reînnoit în anul 2018, iar în 2019 JTI a donat echipamente de ultimă generaţie necesare monitorizării frontierelor. De asemenea, din anul 2010 derulăm anual, în parteneriat cu autorităţile de aplicare a legii, campanii publice de informare a publicului despre efectele negative ale comerţului ilegal asupra societăţii şi economiei”, a spus Tănase.

Potrivit datelor colectate la nivel national de compania de cercetare Novel, piata neagră a tigaretelor a scăzut la un nou record istoric, la 6,1% in iulie comparativ cu 7,1% in luna mai. Procentul reprezintă cel mai mic nivel inregistrat din anul 2008, de la demararea cercetării comertului legal cu produse din tutun.

În 2021, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 19,85 miliarde lei, in crestere cu 13% fatà de 2020.