Gigi Becali a spus, miercuri, la Pro X, că ia în calcul varianta de a părăsi România şi că este dispus să cedeze drepturile legate de brandul FCSB.

„Borcea nu mai revine niciodată în viaţă lui în fotbal, nu mai face în viată lui fotbal. A făcut 5 ani de puşcărie de la fotbal, nu-i mai trebuie. Uite eu, de exemplu. Am făcut 0, nimic, şi procurorul mă acuză de spălare de bani. Îmi iau cetăţenie în altă ţară, îmi iau doar drept de şedere în România. Chiar dacă nu faci nimic, nu scapi de ăştia, sunt că râia! Aici doar stau, atât! Eu am dat 60 de milioane donaţii, am ajutat oameni cu dizabilităţi, copii, am luat vaccinuri. Când speli bani, îţi rămâne şi ţie ceva. Mie ce mi-a rămas? Am cumpărat aparatură la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donaţii. Mai sunt acuzat că am schimbat lei în euro şi i-am pus în alt cont, cică am spălat banii. Nu poţi să pui lei cu euro în acelaşi cont, banca mută banii. Va daţi seama în ce ţară trăim? Procurorul nu e bătut în cap, dar are atâta răutate încât are mintea întunecată. O să-l pun eu la punct! Dacă nu pot să-l pun la punct, plec din ţara asta! Minciunile şi mizeriile pe care le-a scris în ordonanţa aia, băi, tată… Am vrut să fac o conferinţă de presă, dar mai stau. Nimeni altcineva nu e acuzat de spălare de bani, iar eu care am dat donaţii am spălat banii”, a spus Becali, potrivit sport.ro.

El a mai declarat că este dispus să îi cedeze jurnalistului Grigore Cartianu, care a criticat modul în care se “vinde” FCSB, drepturi legate de brand. „Pentru că nu mă pricep aşa bine la business, îi dau gratuit domnului Cartianu tot marketingul. Îi cesionez dreptul de tricouri cu FCSB, să câştige el 10 milioane, 6 milioane pe an. Le dau cadou. Nu vorbesc prostii! Ce e da, e da! Ce e nu, e nu! Nu glumesc. să n-o luăm în ras. Dacă eu nu valorific, de ce să n-o valorifice cineva. Nu vreau niciun procent, nimic. Decât să iau procent din nimic, mai bine nu iau. Dau gratis totul! Vii mâine şi facem actele. Îl suni pe Argăseală şi gata! Declar public: Becali, patronul FCSB, îi cesionează lui Cartianu drepturile de a vinde produse cu marca FCSB. Am dat telefon că să vă învăţ minte. Nu vreau să va ironizez.

Am încercat, dar pierdeam 10 000 de euro pe lună. Pierdeam sute de mii, deşi eram organizat în toată ţară. Eu nu fac activitate unde pierd bani. Nu e aşa uşor, nu eşti în Spania că să dai tricoul lui Ronaldo cu 100 de euro! Vino şi te convingi, dacă vrei. Eu nu ştiu cât costă un tricou, eu doar va spun că va dau drepturile! Iar pe Morutan şi pe Coman îi pasez Ioanei! Dacă într-o săptămână Cartianu nu vine, oricare om care ascultă acum emisiunea poate să vină. Îi dau gratuit drepturile! Nu aleg eu, dau gratuit totul! După ce că dau gratuit să mai stau să şi pierd timpul şi să aleg?”, a afirmat Becali.

