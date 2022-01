Gigi Becali a explodat, efectiv, la adresa lui Bill Gates. Totul s-a petrecut la România TV, acolo unde patronul FCSB a vorbit despre bani și despre cât de bogați sunt unii dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii.

Despre Bill Gates s-a scris chiar în urmă cu puțin timp că s-ar fi aliat cu Japonia și Mitsubishi Heavy Industries pentru a construi un reactor nuclear de înaltă tehnologie. Investiția se ridică la nu mai puțin de 4 miliarde de dolari. În ciuda averii sale impresionante și a demersurilor sale de a-și mări averea, Gigi Becali nu este de părere că acesta ar fi cel mai înstărit om din lume.

„Nu e cel mai bogat, el ar mai vrea și nu-i cel mai bogat”, a comentat Gigi Becali.

Trebuie spus că patronul FCSB a decis să renunțe la cea mai mare parte dintre afacerile pe care le-a deținut pe motiv că a ajuns la un nivel financiar mai mult decât mulțumitor. Decizia lui Becali are legătură cu dorința sa de a-și muta atenția pe latura spirituală și mai puțin pe latura financiară. În acest context, Gigi Becali a ținut să aducă în atenție şi alți oameni de afaceri care, deşi au făcut averi impresionante, continuă să se implice în tot soiul de proiecte. Unul dintre aceștia este Bill Gates.

Bill Gates are 150 miliarde și noi toți nici nu avem cât el

Despre celebrul miliardar, Gigi Becali are o părere care șochează pe absolut toată lumea. Asta pentru că patronul FCSB crede că Bill Gates nu este cu adevărat bogat.

„În România sunt oameni bogați, dar e mizilic pe lângă, de exemplu… Am înțeles că toți bogații României au cam 30 de miliarde. Păi, dacă toți bogații României au de cinci ori mai puțin decât unul al Americii, care ăla nu e foarte bogat? Bill Gates, că ăla are 150 miliarde și el are de șase ori, noi toți nici nu avem cât el. Sutele de oameni, toată România asta, îți dai seama”, a spus Gigi Becali pentru România TV.

În opinia sa, o persoană devine cu adevărat bogată atunci când nu mai are nevoi de nimic.

„Atunci ești cel mai bogat, când nu mai ai nevoie. Nu mai vreau! Nu înseamnă că sunt cel mai bogat? Ăla, Bil Gates mai vrea, văd. Face vaccin, face tot felul de șmecherii, el nu e cel mai bogat, el ar mai vrea și nu-i cel mai bogat”, a declarat Gigi Becali.