Gigi Becali a apărut la rubrica „Președinții capricioși” din L’Equipe, jurnaliștii francezi încercând să-i creioneze un portret latifundiarului din Pipera.

Patronul celor de la FCSB, acuzat că este rasist și homofob

„De 20 de ani, proprietarul de la FCSB (fosta Steaua București) a alimentat cele mai neplăcute controverse din România, cu accesele lui de furie și declarațiile rasiste și homofobe. Foarte concentrat pe religie, a găsit un nou dușman: femeile din fotbal. <<Gigi Becali s-a schimbat foarte mult. A făcut câțiva pași în spate, este mai puțin volubil>>, ne asigură Viorel Moldovan, fost internațional român. Proprietarul FCSB-ului (clubul care a pierdut numele Steaua București în 2017) este un obișnuit al derapajelor populiste, rasiste și homofobe în ultimii 20 de ani.

A devenit celebru în 2003, prin achiziționarea celui mai mare club de fotbal din România, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986. <<A fost tăcut în ultima vreme, a dobândit o oarecare înțelepciune>>, continua fostul atacant de la Nantes (2000-2004), un observator privilegiat al fotbalului românesc. <<S-a închis în religia ortodoxă, a devenit foarte religios.

Chiar mai mult decât era înainte>>, explică o altă sursă din România, care dorește să rămână anonimă. Becali și religia, asta e o poveste veche. El consideră că este trimisul lui Hristos pe pământ, are o copie a tabloului lui Leonardo da Vinci, Cina cea de Taină, la palatul său, în care el este înlocuitorul lui Iisus Hristos.

În grădina reședinței sale se află o cruce din lemn, înaltă de patru metri, cu Iisus Hristos pe cruce. E vizibilă de pe bulevardul Aviatorilor, una dintre principalele artere din București. Stilul său vestimentar a evoluat. A lăsat deoparte cămășile cu nasturii desfăcuți și lanțurile din aur. Noul Becali (65 de ani) se îmbracă în negru din cap până în picioare și are imprimată o cruce roșie pe pălărie.

Deseori, merge în pelerinaje la Muntele Athos, în Grecia, face donații importante la biserici și mănăstiri. Se va retrage în curând la mănăstire? Încearcă să se reconecteze la originile sale grecești. George Becali a devenit atât de pios încât își încheie toate discursurile cu expresia Domnul să vă ajute!, chiar și când vorbește la televiziunile din România. Anul trecut, a anunțat că vrea să devină călugăr și să trăiască la o mănăstire.

Credinciosul Becali nu mai are derapaje? Nu este chiar așa. În ultimele luni, s-a găsit în centrul unei controverse din cauza remarcilor sale misogine. Ținta lui: Iuliana Demetrescu. Arbitra a condus la centru meciul FC Voluntari – CS Mioveni 1-0, în prima divizie masculină, pe 5 mai. Acest fapt n-a fost pe placul omului de afaceri.

În fața acestei controverse, a vrut să-și clarifice punctul de vedere, aflându-se la volanul unei mașini puternice și cu crucea roșie pe șapca lui neagră. <<Femeia trebuie să fie iubită și protejată, nu poți să o pui în mijlocul a 22 de bărbați. E prea frumoasă să arbitreze bărbați. E femeie și trebuie să arbitreze meciuri de femei>>”.

Fotbalul feminin este o obsesie a lui Becali. Încă din decembrie 2018 a făcut remarci retrograde și misogine: „Cum poți să faci ceva împotriva voinței lui Dumnezeu? Sunt lucruri nenaturale. Femeile pot să joace handbal sau baschet, sunt sporturi frumoase. Dacă joacă fotbal, femeia se deformează”.

„We are the champions” a formaţiei Queen, interzisă la meciurile FCSB

Ultimul său proiect este să-și construiască propriul oraș monastic, în Comanca, un sat din nord-vestul Bucureștiului. Fiu al unor crescători de oi, născut în micul sat Zagna, avea și alte probleme în trecut.

Nu a ezitat să numească maimuță un comentator negru sau să nu-l transfere pe Florent Sinama-Pongolle…Nicoliță (fost jucător la Nantes și Saint Etienne) mi-a spus de Pongolle. Că este incredibil, că face ce vrea cu mingea. Dar aici, nimeni nu face ce vrea, fac doar ce vreau eu. Mi-a spus că e creștin, dar e negru…

Queen și melodia We are the champions sunt interzise pe stadion. Adept al violenței verbale, dar și fizice. După meciul cu Middlesbrough, din 2006, le-a ordonat gărzilor de corp să dea afară o jurnalistă, deoarece nu i-a plăcut o întrebare. Gorilele au îndeplinit ordinele și au scos-o pe tânără”, s-a arătat în articol.