Gică Popescu s-a retras din activitate și a intrat în afaceri. Fostul mare internaţional a înfiinţat o academie de fotbal şi a încercat să ajungă şef al Federaţiei Române de Fotbal, iar acum are planuri și mai mari.

Acesta a luat o decizie total neașteptată. Mai exact, Gică Popescu va debuta în televiziune. Deși este în prezent președine la Viitorul, acest lucru nu este un impediment pentru el să facă parte și din lumea media.

Astfel, fostul fotbalist a ales să își folosească toate legăturile puternice cu lumea fotbalului şi în noua sa carieră, în televiziune. Gică Popescu a vorbit la Antena 3 despre noul proiect în care este implicat.

Potrivit acestuia, este vorba despre emisiunea ”Superprieteni” care va fi difuzată la Antena 1 și va debuta pe micile ecrane începând că săptămâna viitoare.

Gică Popescu va avea o emisiune la Antena 1

Gică Popescu a adăugat că în cadrul emisiunii va avea o serie de interviuri cu foști mari fotbaliști alături de care a evoluat, iar noul proiect este cu totul și cu totul special.

Printre numele prezentate de acestea se numără Gică Hagi, Santiago Bernabeu, dar și Figo. Totodată, el a adăugat că vor urma și alte nume de renume în cadrul emisiunii sale.

„Am început să fac o serie de interviuri cu foşti mari jucători alături de care am evoluat. Sunt angrenat într-un proiect cu totul şi cu totul special. Mi-a plăcut această experienţă. Am realizat deja patru interviuri cu foşti fotbalişti. Dintre ei, doi sunt foşti câştigători de Balon de Aur.

Am început cu Hagi, apoi cu Figo pe Santiago Bernabeu şi a fost dovada a ceea ce înseamnă respect pentru că cei de la Real mi-au spus că am tot stadionul la dispoziţie. Apoi, am făcut pe Camp Nou cu Puyol şi nu putea să lipsească Hristo Stoichkov, pe care l-am dus în Deltă“, a povestit „Baciul“.