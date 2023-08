Legendarul portar italian, ajuns la 45 de ani şi care s-a retras din activitate în mod oficial săptămâna aceasta, a fost numit sâmbătă şeful delegaţiei naţionalei de fotbal a Italiei.

Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei italiene de Fotbal, a declarat: „Este o zi grozavă pentru Nazionale, pentru că Gigi se întoarce acasă. Buffon este o icoană a fotbalului nostru şi o persoană specială.”

„Tricoul Azzuro a făcut întotdeauna parte din viaţa mea”, este mesajul transmis şi de fostul mare portar.

Gianluigi Buffon este deţinătorul recordului de selecţii la naţionala Italiei (176). El îi urmează lui Gianluca Vialli, care a murit în ianuarie 2023 la vârsta de 58 de ani şi care nu mai fusese înlocuit de atunci.

Buffon îşi va face debutul în această funcţie la începutul lunii septembrie cu ocazia meciurilor de calificare la Euro-2024, împotriva Macedoniei de Nord şi Ucrainei, transmite AFP.

Reamintim că miercuri, 2 august, Gianluigi Buffon şi-a anunţat oficial retragerea postând pe reţelele sociale un mesaj scurt şi un clip.

„Asta este tot, oameni buni! Voi mi-aţi dat totul. Eu v-am dat totul. Am reuşit împreună”, a transmis sportivul.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023