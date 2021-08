Ghețarii din Groenlanda se topesc în ritm accelerat! Temperaturile ridicate din emisfera nordică sunt vinovate

Marți, Groenlanda a pierdut mai mult de 8,5 miliarde de tone de masă de suprafață și 18,4 miliarde de tone duminică, potrivit Institutului Meteorologic din Danemarca. În timp ce pierderile totale de gheață din această săptămână nu sunt la fel de extreme ca un eveniment similar din 2019, aria stratului de gheață care se topește este mai mare.

Pe măsură ce schimbările climatice provocate de om încălzesc planeta, pierderile de gheață au crescut rapid. Potrivit unui studiu recent publicat în revista Cryosphere, Pământul a pierdut 28 de miliarde de tone de gheață de la mijlocul anilor ’90, o mare parte din acestea provenind din Arctic.

Deși actuala topire a gheții din Groenlanda nu este un record, amploarea la care apar aceste evenimente este un semnal clar al modului în care schimbările climatice creează mai multe perioade de topire.

În 2019, Groenlanda a vărsat în mare aproximativ 532 miliarde de tone de gheață. În acel an, un izvor fierbinte neașteptat și un val de căldură din iulie au făcut ca aproape întreaga suprafață a stratului de gheață să înceapă să se topească. Ca urmare, nivelul global al mării a crescut permanent cu 1,5 milimetri.

Pe măsură ce suprafața Groenlandei continuă să se dezghețe, Slater a spus că orașele de coastă din întreaga lume sunt vulnerabile la inundații de furtună, mai ales atunci când vremea extremă coincide cu mareele mari.

A massive ice melting event is taking place in #Greenland, according to @PolarPortal

It would be enough to cover Florida in 2 inches (5 cm) of water

Not as extreme as 2019 in terms of gigatons but the melt area is a bit larger than 2 years ago.#ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/Ai7RaWWebK

— World Meteorological Organization (@WMO) July 29, 2021