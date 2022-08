Prețurile tot mai mari la energie reprezintă o realitate cu care se confruntă nu numai România, ci întreaga Europă.

Gheorghe Piperea: Această creștere explozivă a prețului la energie încalcă orice logică elementară în teoria economică

Avocatul Gheorghe Piperea este însă de părere că această explozie a prețurilor la curent și gaze este nejustificată. El a explicat că regulile privind cererea și oferta nu par să se aplice în acest caz și a arătat cu degetul înspre companiile din energie, care fac profituri exorbitante în această perioadă.

Ȋnsă aceste profituri nu vor dura mult, pentru că se anunță falimentul pentru multe companii mici și mari, iar în acel moment giganții din energie nu vor mai avea de pe urma cui să încaseze sume uriașe de bani, explică Piperea.

„Această creștere explozivă a prețului la energie încalcă orice logică elementară în teoria economică. Știm că atunci când cererea e mare, prețurile cresc. Când e cererea e mică, e invers.

Oamenii au început să reducă consumul, întreprinderile mici și mijlocii, dar și cele mari au început să oprească consumul, deci e ofertă mare și cerere mică, ceea ce ar însemna să avem niște prețuri cât se poate de mici.

Aici e o chestiune extrem de interesantă de spus. Profiturile acestor companii (n.r. – din energie) sunt exorbitante, nu cred că pot fi înghețate, oprite prin niște impozite excepționale.

Aceste profituri nu durează mult, ele sunt anticamera dezastrului, a falimentului pentru diverse domenii, consumatori, IMM-uri, mari întreprinderi care nu mai consumă și intră în faliment. Atunci când ele vor dispărea (companiile – n.red.), aceaste profituri vor dispărea ca prin minune”, a spus avocatul Gheorghe Piperea la România TV.

Decizie drastică în Hunedoara, pentru a se reduce costurile cu energia electrică

Efectele acestei crize energetice încep să se vadă tot mai acut și în România. Ȋn municipiul Hunedoara, spre exemplu, municipalitatea a decis să taie drastic costul cu iluminatul public. Numărul lămpilor de iluminat conectate la reţeaua publică, pe arterele importante, va fi redus la jumătate, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Ȋn plus, anumite obiective, precum sediul Primăriei, Castelul Corvinilor și altele nu vor fi iluminate deloc pe perioada nopții.

„Criza energetică declanşată pe plan continental obligă şi Primăria municipiului Hunedoara să aplice temporar o serie de măsuri menite să diminueze consumul de energie electrică generat de iluminatul public.

S-a decis ca pe arterele importante să fie redus cu 50 la sută numărul lămpilor de iluminat conectate la reţea (fiecare a doua lampă va fi deconectată), iar iluminatul să fie întrerupt total pe timpul nopţii la sediile Primăriei municipiului Hunedoara, Castelul Corvinilor, Hala Obor, Piaţa Dunărea şi Complexul Michael Klein”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei municipiului Hunedoara.

„Am fost forţaţi să luăm astfel de decizii din două motive: planul Comisiei Europene prin care municipalităţile trebuie să îşi diminueze consumurile de energie cu 20 la sută, dar, mai ales, creşterea dramatică a preţurilor la energie din ultimele luni.

Dintre toate variantele analizate, am ales-o pe cea care are cel mai mic impact asupra cetăţenilor. Dacă, de exemplu, am fi ales să oprim total iluminatul, trei-patru ore, pe străzile şi bulevardele importante, s-ar fi oprit şi iluminatul din cartiere, reţelele dintre blocuri fiind conectate la cele de pe bulevarde”, a explicat primarul Dan Bobouţanu.