Fulgy s-a filmat într-un restaurant din Capitală, în timp ce dădea foc la bancnotă de 100 de lei. Mai exact, pentru fiul Clejanilor banii nu sunt și nu au fost niciodată o problemă, după cum spune chiar el în clipul video postat.

Totodată, el a mai adăugat că are suficienți bani chiar dacă a pierdut la cazino de nenumărate ori.

„Vreau să văd și eu cine îmi trimite și mie… Uite, vreau să văd cine îmi trimite și mie atât cât dau eu foc acum. Uite ce înseamnă banii pentru mine, oameni buni. Ştiu că e urât gestul ce l-am făcut acum da’ nu e problemă. Are balta peşte. Am pe card mulţi bani. Am bani de vă îngrop. Am bani mulţi. Am pierdut la cazino foarte mulţi bani. Vorbiți cu mine de bani?”, spune FulGy în clipul video postat.

Fiul Clejanilor a mai adăugat că cei 100 de lei pe care i-a ars nu sunt nici măcar bacșișul pe care îl lasă la chelneri, subliniind faptul că vine dintr-o familie înstărită.

Fulgy, clip video controversat pe rețelele de socializare

„Păi, tricoul asta e cât salariu la mulţi. Eu nu dau șpagă la chelner 100 de lei. Eu las câte 5-6 milioane. Mai rău ca Giovanni Becali, care dacă îl sun îmi răspunde la telefon. Nu știți din ce familie provin? Vorbiți cu mine de bani, care eu am bani de când m-am născut. Pe card am 6 zerouri”, spune Flugy fanilor de pe reţelele de socializare.

Amintim faptul că la scurt timp după ce a ieșit din clinica de reabilitare, fiul Clejanilor s-a urcat la volan deşi are permisul suspendat. Tot atunci, el își anunțase revenirea pe micile ecrane printr-un InstaStory, după perioada petrecută într-o clinică de reabilitare.

”Fraților, am început și în mașină să am alarmă”, a spus Fulgy.

Astfel, la câteva zile distanță, paparazii l-au surprins la o terasă de fițe de pe Decebal, acolo unde a ieșit cu tatăl său. La un moment dat, Fulgy s-a ridicat de pe terasă și s-a dus să mute mașina lui Ioniță, care era parcată în fața terasei.

Deși nu avea voie să conducă, având permisul de conducere suspendat pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, acesta nu a avut niciun fel de problemă în a muta mașina. De menționat este faptul că Fulgy urmează să fie audiat de către oamenii legii.