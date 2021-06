Fiul Clejanilor a spus tot! Fulgy a fost dependent de droguri: Am consumat o perioadă îndelungată

În interviul oferit de către fiul Clejanilor, acesta a vorbit despre ultimele zvonuri cum că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Acesta a negat zvonurile și a spus că s-a aflat în propria casă, unde s-a delimitat de tot ce înseamnă social media.

“În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni.”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.

În cadrul aceluiași interviu, acesta a vorbit despre perioada grea prin care a trecut și a recunoscut că a consumat substanțe interzise pentru o bună perioadă de timp. Cu toate acestea, el spune că acum se simte bine și că este optimist.

”Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori cum te ridic, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut.”, a mai spus Fulgy.