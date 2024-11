Celulă pentru băiatul său

O mamă din Buriram, în vârstă de 64 de ani, a luat măsuri neobișnuite pentru a se proteja pe sine și pe vecinii săi, după 20 de ani în care a trăit cu teama fiului său dependent de droguri.

A pus muncitorii să construiască o celulă în casa ei pentru a-l reține pe bărbatul în vârstă de 42 de ani dacă acesta devine violent. Ea a declarat autorităților că a încercat totul pentru a-și salva fiul, inclusiv reabilitarea la peste 10 clinici din întreaga țară, dar nimic nu a funcționat și el a devenit tot mai violent. Din păcate, fiul a devenit și dependent de jocurile de noroc, înrăutățind lucrurile.

„Timp de douăzeci de ani, am trăit într-o frică constantă”, a declarat reporterilor mama din Buriram. „Trăiesc singură cu fiul meu după ce soțul meu a murit. Dependența de droguri a fiului meu a generat melancolie și stres, care mi-au ucis soțul. Am ridicat gratii de fier în casa mea pentru siguranța mea și a vecinilor mei.”

Camera cu gratii avea facilități esențiale

Pentru că fiul ei era incontrolabil, mama a chemat poliția pe 23 octombrie. I-a ridicat o celulă pentru că știa că se va întoarce din spital. Bătrâna, identificată doar ca doamna A. de către mass-media, i-a oferit fiului său mâncare și apă între gratiile metalice.

„Camera cu gratii are facilități esențiale, cum ar fi un pat, o baie și WiFi”, a declarat ea. Am făcut o mică gaură pentru a-i da mâncare și băutură fiului meu și am instalat un sistem CCTV pentru a-l monitoriza 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Acest lucru ar trebui să mă protejeze pe mine și pe vecinii mei de agresiunea lui”.

Nu se știe cum au descoperit autoritățile celula improvizată a femeii, dar nu au fost încântate când au vizitat-o acasă săptămâna trecută. O purtătoare de cuvânt a declarat reporterilor că femeia ar putea fi acuzată de încălcarea drepturilor omului și de încarcerare abuzivă.

Pedeapsă cu închisoarea

Comandantul poliției districtuale a declarat că este posibil ca doamna A. să fi încălcat articolul 310 din Codul penal, care pedepsește închisoarea nedreaptă care duce la deces sau vătămare gravă cu o pedeapsă cu închisoarea între trei și 15 ani.

După ce povestea sa a ajuns pe prima pagină a ziarelor internaționale, evidențiind problema în creștere a dependenței de droguri din Thailanda, este puțin probabil ca mama disperată să fie urmărită penal. Poliția a promis că va găsi o soluție mai bună, dar i s-a ordonat să scoată celula de detenție, scrie odditycentra