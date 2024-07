Subiectul drogurilor a devenit din ce în ce mai discutat în România. Problema celor care devin dependenți nu este una nouă. Numeroase persoane, femei și bărbați deopotrivă, au ajuns să nu mai poată să-și trăiască viața fără aceste substanțe.

Printre ei s-a numărat și Cătălin Niculae care, din fericire, a reușit să scape de această dependență. Acesta a fost prezent în cadrul unui podcast difuzat exclusiv pe canalul de YouTube ”HAI România!”, acolo unde și-a povestit întreaga viață și cum a ajuns dependent de heroină.

Acesta povestește că s-a apucat de droguri prin anii 1994. La vremea aceea, el s-a dus cu un prieten să își cumpere marfa și i s-a părut interesant cum a decurs tranzacția. Ulterior, el i-a cerut acestui prieten cu care a fost o țigară pentru a vedea cum e.

El a precizat că după prima încercare i-a fost foarte rău și că nu înțelegea cum cineva poate da bani pentru a nu se simți bine. La momentul respectiv, prietenii i-au spus că ”nu l-a luat pe el cum trebuie”.

Cu toate acestea, el a mai încercat încă o dată să vadă cum este, iar atunci i-a plăcut.

”Mi-a dat, am fumat și mi-a fost rău. Am început să vomit, mă durea capul (…) După aceea, în scurt timp, am zis să mai încerc o dată. Cu toate că nu-mi plăcuse, însă ceva se întâmplase în mintea mea. A doua oară când am luat mi-a plăcut.”, continuă Cătălin Niculae.