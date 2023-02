Cancelarul Olaf Scholz i-a admonestat pe aliații Germaniei pentru că nu au livrat tancuri Ucrainei, după ce luni întregi au îndemnat Berlinul să facă acest lucru.

Vorbind la Conferința de Securitate de la Munchen, liderul german, care a fost mult timp criticat pentru ezitarea sa în ceea ce privește înarmarea Ucrainei, a fost întrebat dacă acum face presiuni asupra altor națiuni pentru a furniza armamentul greu pe care l-au promis.

Scholz a răspuns: „Aceasta este o întrebare pe care trebuie să o pun altora, în special celor care m-au îndemnat atât de mult să acționez.”

Întâlnirea de trei zile a fost deschisă de președintele ucrainean, care a comparat țara sa cu biblicul David într-o luptă până la moarte cu Goliat al Rusiei.

„Nu este vorba doar despre Ucraina”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său prin intermediul unei legături video. „Ideea este că Goliat trebuie să piardă și nu există alternativă la acest lucru”.

El a spus că Occidentul trebuie să accelereze ritmul sprijinului său pentru Ucraina. „Deciziile întârziate sunt o resursă din care trăiește dictatura lui Putin”.

Germania, frustrată la adresa aliaților

Comentariile lui Scholz au evidențiat frustrarea crescândă a Germaniei față de aliații săi. Cancelarul s-a confruntat luni de zile cu presiuni pentru a înființa și a conduce un consorțiu de țări capabile să furnizeze Ucrainei tancuri de luptă principale Leopard fabricate în Germania. Dar, în săptămânile care au urmat după ce Berlinul a acceptat în cele din urmă să trimită 14 Leopard 2, puține alte țări au angajat vreunul din propriile stocuri de tancuri.

În discursul său de la conferință, Scholz a îndemnat „pe toți cei care pot furniza tancuri de luptă principale să o facă cu adevărat”. El a declarat că ministrul german al apărării, Boris Pistorius, și ministrul de externe, Annalena Baerbock, vor folosi conferința de la München pentru a încuraja aliații să își îndeplinească angajamentele privind tancurile.

Germania va face, a adăugat el, „tot ce poate pentru a face această decizie mai ușoară pentru partenerii noștri – de exemplu, prin antrenarea soldaților ucraineni aici, în Germania, sau prin oferirea de sprijin în ceea ce privește aprovizionarea și logistica”.

Într-un nou indiciu al diferențelor internaționale cu privire la Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut că Occidentul nu a reușit să obțină sprijinul unor țări din Africa, America Latină și Asia.

„Mă frapează modul în care am pierdut încrederea sudului global”, a declarat Macron în fața unei audiențe formate din înalți oficiali atât din țările dezvoltate, cât și din cele în curs de dezvoltare. El a susținut că răspunsul lumii la război a arătat necesitatea de a reechilibra ordinea globală și de a o face mai incluzivă.

Macron a calificat invazia Rusiei în Ucraina drept un atac „neocolonialist și imperialist” care „a încălcat toate tabuurile” și a cerut liderilor din sudul global să se alăture Occidentului în condamnarea războiului.

Țările occidentale au ajutat cel mai mult Ucraina

În timp ce țările occidentale s-au mobilizat pentru a ajuta Ucraina, multe țări asiatice, latino-americane și africane au fost cel mult călduțe în sprijinul acordat Kievului în ceea ce consideră a fi un război european care este departe de preocupările lor zilnice. Președintele francez a insistat că nu este cazul.

„A închide ochii [la invazie] înseamnă a legitima neocolonialismul și imperialismul în întreaga lume”, a declarat Macron la conferință. „Este o viziune a lumii care a încălcat toate tabuurile, încălcând nu numai Carta ONU … ci și crimele, violurile, crimele de război și distrugerea sistemică a infrastructurii civile.”

El a adăugat că sudul global va fi necesar pentru a pune capăt în cele din urmă unui conflict durabil.

Mai întâi, însă, Occidentul trebuie „să intensifice sprijinul și eforturile noastre pentru rezistența poporului ucrainean și a armatei sale și să îi ajutăm să lanseze o contraofensivă care singură poate permite negocieri credibile, determinate de Ucraina”, a declarat Macron.

Peste 40 de șefi de stat și 60 de miniștri participă la așa-numitul Davos al apărării, care a atras, de asemenea, cea mai mare delegație a Congresului SUA din istoria evenimentului. Kamala Harris, vicepreședintele SUA, va lua parte la evenimentul care se desfășoară până duminică și care se așteaptă să se concentreze în mare măsură pe războiul din Ucraina și pe implicațiile acestuia pentru ordinea globală de securitate.

Conferința de anul trecut a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Rusia să își lanseze invazia în Ucraina, iar liderii mondiali au folosit-o pentru a-l îndemna pe președintele Vladimir Putin să renunțe la planurile sale de război – rugăminți care au căzut în urechi surde. În acest an, niciun oficial rus nu a fost invitat, scrie The Financial Times.