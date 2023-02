O grevă de 24 de ore are loc pe șapte aeroporturi din Germania (Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hanovra, Munchen și Stuttgart), 295.000 de oameni fiind afectați direct de anularea a circa 2.340 de zboruri.

Greviștii cer salarii mai mari și amenință cu radicalizarea protestelor dacă nu li se vor îndeplini revendicările. Sindicatul Verdi a făcut presiuni asupra oficialilor germani pentru o creștere salarială de 10,5% sau cel puțin 500 de euro pe lună.

„Dacă nu se face nimic în privința salariilor acum, ne va aștepta pe toți o altă vară haotică. Este vorba de a trimite un semnal foarte puternic”, a declarat, vineri, vicepreședintele sindicatului Verdi, Christine Behle, în cadrul unui interviu acordat pentru InfoRadio.

Greva a coincis cu începutul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care sunt așteptați peste 40 de șefi de stat și 60 de miniștri.

Ministrul Afacerilor Externe din România, Bogdan Aurescu, se numără printre oficialii afectați de protestul respectiv. Acesta nu s-a putut îmbarca în avionul către Munchen, deoarece zborul a fost anulat, așa că pentru a ajunge în Germania, este nevoit să zboare în Austria și apoi să facă un drum de peste patru ore cu mașina până la München, a anunțat un oficial român, citat de agenția de presă Reuters.

Vă amintim că mii de oameni din întreaga lume au rămas blocați în aeroporturi, după ce o defecțiune informatică la transportatorul aerian german Lufthansa a provocat întârzieri ale zborurilor și întreruperi la companiile aeriene din întregul grup.

Lufthansa a transmis miercuri, 15 februarie 2023, că problema a fost cauzată de deteriorarea mai multor cabluri din fibră de sticlă ale Deutsche Telekom în timpul unor lucrări de construcție în Frankfurt. Reparațiile vor dura până după-amiază.

„Există o defecțiune a sistemului IT la nivelul întregului grup”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei respective, relatează sursa citată anterior.

„În prezent, companiile aeriene ale grupului Lufthansa sunt afectate de o întrerupere IT. Acest lucru provoacă întârzieri și anulări de zboruri. Regretăm neplăcerile pe care acest lucru le provoacă pasagerilor noștri”, este mesajul publicat pe contul oficial de Twitter al Lufthansa.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on –

— Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023