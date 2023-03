Şeful DSU a anunţat că va răspunde în scris la întrebări. George Simion, președintele formațiunii AUR, a vorbit despre refuzul secretarului de stat Raed Arafat de a se prezenta, marţi, 7 martie, la audiere, în cadrul anchetei legate de achizițiile din pandemie, relatează România TV.

George Simion susține că este o sfidare maximă

„Nu mă așteptam însă, după ce comisia de anchetă din Parlamentul European a chemat oameni la audieri, să existe o astfel de sfidare cum a existat cea a domnului Arafat, car enu a venit, deși confirmase prezența la Parlament. A trimis o scrisoare că nu este în atribuțiile noastre să îl invităm pe domnia sa, dar, totuși, dacă vrem să ne răspundă la niște întrebări, să le adresăm în scris.

Eu am insistat foarte mult astăzi în cadrul comisiei ca domnul Arafat să fie încă o dată invitat săptămâna viitoare în fața forului suprem. Este o sfidare maximă faptul că a refuzat prezența la comisia de anchetă. Mă simt inutil în Casa Poporului român”, a declarat George Simion.

Raed Arafat: O singură dată am fost chemat ca martor

Mai multe dosare penale cu privire la posibile fapte de corupție sunt în lucru la DNA. Raed Arafat a fost citat ca martor într-unul dintre acestea, care spune că i s-au solicitat informații despre o firmă care, în timpul perioadei de urgență, a livrat statului român măsti de protecție.

„O singură dată am fost chemat ca martor, pentru o discuție pe una din firmele care au vândut măștile, dar ca martor, asta da. S-a mers în instanță pentru că discuția sau disputa cu firmele nu era că nu vor să dea avansul. Au întârziat în livrarea echipamentelor, după care noi am găsit echipamentele din altă parte, am cerut banii înapoi. Ei au zis: «nu, noi vă dăm echipamente, că acum le-am adus». Și a început disputa: «luăm echipamente sau bani?» Din cele două situații, într-una deja s-au recuperat banii”, a declarat Raed Arafat, potrivit România Europa Liberă.

Preşedintele-director general al Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), Mariana Constantinescu, a declarat, marţi, 7 martie, la audierea în Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile publice din sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă, că ONAC a organizat, în perioada pandemiei, peste 140 de proceduri de achiziţie de produse medicale, echipamente şi consumabile, din care 53 de proceduri au fost anulate din lipsă de oferte sau oferte neconforme, precizând că toate procedurile de negociere fără publicare au fost transparente şi conforme cu prevederile legale.