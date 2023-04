AUR solicită demisia lui Cristian Roșu din funcția de vicepreședinte al ASF

Marți, 4 aprilie 2023, George Simion, Dan Tănasă, Ringo Dămureanu, Titi Stoica, Antonio Andrușceac și Dumitru Coarnă i-au cerut demisia lui Cristian Roșu din funcția de vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). George Simion și colegii săi din AUR i-au cerut explicații lui Cristian Roșu despre falimentul companiei de asigurări Euroins, creșterea explozivă a prețurilor polițelor RCA, noul bonus de performanță încasat și refuzul de a demisiona din funcția de vicepreședinte al ASF.

„Acest vicepreședinte trebuie să-și dea demisia urgent. Când vă dați demisia? De ce demisionați tocmai în noiembrie?”, a zis, marți, George Simion într-o înregistrare video postată pe contul lui de Facebook.

„Cât de curând”, a răspuns vicepreședintele ASF.

„Nu te mai uita așa la mine, nu ai pic de credibilitate! Ai luat 10.000 de euro ca să patronezi falimente! Ești un patron de falimente!”, a adăugat Dan Tănase.

„Am avut azi două teme, bonusurile șefului de la ASF și guvernanța corporativă. Aveți o mostră de bătaie de joc. Au suspendat Comisia economică, în loc să dezbată fiecare amendament propus de Dumitru Coarnă (n.r. – fost membru PSD, actual independent). (…) Vor să plece acasă mai devreme și nu vor să dezbată aceste lucruri esențiale pentru România, privatizează 240 de regii.

Români, ieșiți în stradă! (…) Vor să vândă Romsilva, suntem singurii parlamentari care nu sunt de acord cu așa ceva. Vor să cheme o comisie vinerea, pe șestache. OCDE-ul (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) vrea toată bogăția României. Sindicatul Romsilva se opune”, a explicat George Simion.

„O să transfere toată proprietatea către companiile străine, marile corporații – își bat joc de noi, ne transformă în sclavii Europei! Dacă nu ieșiti în stradă, rămânem cu zero! Nu o să mai avem ce bea, ce mânca, vor transfera orașele în închisori, asta vor să facă acești criminali”, a adăugat Dumitru Coarnă.

AUR a protestat în fața ASF

Cu puțin timp în urmă, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat un protest în fața Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). 100 de oameni din AUR au protestat pentru „toți cei care au o mașină și plătesc prețuri exagerate”, iar George Simion a discutat personal cu președintele ASF, Nicu Marcu.

„Aici, la ASF, am primit lămuririle necesar pentu ca Guvernul să își facă treabă și să intervină, Guvernul Ciucă, Guvernul Ciucă care văd că a trimis jandarmii pe colegii noștri. Am fost cu coelgii parlamentari: Gianina Șerban, Larisa Enachi, Alinia Țiria și Florin Pușcașu, cu colegii mei în prost, aici”, a spus George Simion într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„PSD și PNL, angajați la ASF! Demisia!”, au scandat protestatarii.

„Are jandarmeria vreo solicitare la noi?”, a întrebat George Simion.

„Nu avem nicio solocitare”, a fost răspunsul dat de un jandarm.

„Bun, e în regulă. Noi am avut o întâlnire cu președintele ASF, care ne-a spus că soluția este în mâna Guvernului, ceea ce cere AUR de peste un an de zile: înființarea CEC Asigurări. O parte din piața de asigurări să fie preluată de statul român. E foarte important, am obținut ca această conducere a ASF, domnul vicepreședinte Cristi Roșu, care se ocupă de asigurări, domnul președinte, Nicu Marcu, vine în sfârșit miercuri în fața Parlamentului. Colegii mei care s-au mobilizat, 100 de colegi din AUR pentru șoferii din România! Pentru transportatori, pentru toți cei care au o mașină și plătesc prețuri exagerate”, a adăugat liderul AUR.