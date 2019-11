In primul rand, trebuie sa stii ca acupunctura este o tehnica de tratament recunoscuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii si asta inseamna ca poti apela la tratamente cu toata increderea. Insa, sa vedem mai pe larg ce presupune acupunctura si unde poti merge pentru a gasi cei mai buni specialisti in acupunctura.

Acupunctura este cea mai frecventa forma de tratament alternativ in Europa, desi nu exista studii stiintifice care sa demonstreze eficacitatea acesteia. Dar, asa cum spuneam, Organizatia Mondiala a Sanatatii o recunoaste ca terapie complementara in combinatie cu medicina traditionala, in timp ce Asociatia Medicala a inregistrat-o in registrul terapiilor neconventionale. In cele din urma, in 2010, UNESCO a definit medicina si acupunctura chineze drept un patrimoniu mondial.

Pe scurt, exista toate motivele pentru a lua aceasta practica in serios. Dar tocmai pentru ca nu este posibil sa se efectueze studii precise asupra beneficiilor sale, avem tendinta de a considera acupunctura ca solutie pentru fiecare tulburare. De fapt, daca intentia ta este sa renunti la fumat, se pare ca nu are efecte directe pozitive, dar serveste doar ca un placebo. Ceea ce nu o exclude ca ajutor. Patologiile pentru care este cel mai indicata sunt cele functionale, adica in care functionalitatea unui organ este afectata. Desigur, pentru a avea rezultate, trebuie sa apelezi la ajutor de specialitate, cum ar fi cabinetul www.acupuncturabucuresti.ro. Aceasta este o clinica specializata unde nu sunt practicate decat tratamentele naturiste ce au la baza medicina traditionala, folosita ca metoda de tratare, dar si de prevenire a anumitor afectiuni. De asemenea, aceasta clinica functioneaza cu licenta de la Societatea Romana de Acupunctura din Bucuresti, ceea ce ofera pacientilor siguranta si incredere ca sunt pe maini bune si nu exista riscul ranirii sau contaminarii. Medicii clinicii sunt dl. doctor Corneliu Moldovan, Doctor in Medicina, Directorul Institutului National de Medicina Complementar-Alternativa si Acupunctura Bucuresti, Presedintele Societatii Romane de Acupunctura, Bucuresti si Dr. Agatha Vasai, specialist in medicina generala Pediatrie, Nefrologie pediatrica, Psihologie, Homeopatie, Terapie de reglare Biologica, Ayurveda si Acupunctura. Printre afectiunile pe care le poti trata la aceasta clinica amintim: obezitatea, insomnia, reumatismul, migrenele, durerile de muschi si articulatii, durerile de burta, de piept, durerile menstruale. De asemenea, sunt tratate si prevenite afectiuni precum hipertensiunea arteriala, tensiunea oscilanta, palpitatiile, circulatia proasta, dar si afectiuni ale sistemului respirator si anume: gripe, raceli, rinite, alergii, sinuzite, astm. Alte probleme tratate la aceasta clinica din Bucuresti sunt: tulburarile menstruale, inferticlitatea, lipsa libidoului, chisturile, nodulii, diabetul, problemele hormonale.

Acupunctura este o practica care provine din medicina chineza si a fost adusa in Europa de catre unii misionari portughezi care au calatorit in Orientul indepartat. Este o metoda straveche, bazata pe texte din 2500 i.Hr. Teoria care sta la baza este Yin si Yang. Sanatatea corpului tau este legata de echilibrul dintre aceste doua forte vitale, energia legata de materie si cea mentala. Ambele ruleaza in interiorul unei retele de canale, numite „meridiane”. Cand aceste cai se obstructioneaza, se creeaza un dezechilibru in fluxurile de energie ale organismului si din acest motiv resimti durere. Introducerea unor ace mici in puncte specifice ajuta la reechilibrarea fortelor vitale si la readucerea corpului la functionalitatea sa optima. De fapt, medicina orientala urmareste sa trateze persoana ca un intreg si nu bolile individuale prin izolare.

Cum functioneaza acupunctura?

In acest moment vei avea deja imaginea spatelui acoperit cu ace mici. Dar sa incercam sa intelegem mai bine cum se aplica exact aceasta terapie alternativa. In primul rand, cine o poate practica? Conform OMS, nu trebuie sa ai incredere decat in ​​profesionisti precum medici, fizioterapeuti, asistente si farmacisti. De aceea, medicii de la Acupunctura Bucuresti sunt cei mai in masura sa practice aceasta terapie.

In acest moment, sa vedem cum functioneaza tratamentul. Ace, cu un diametru de aproximativ 0,30 milimetri si o lungime cuprinsa intre 1,5 si 7 centimetri, sunt introduse sub piele in anumite parti ale corpului, pentru a stimula zona unde rezida meridianele cu scopul de a le elibera. Se numesc zone sau puncte de acupunctura. In caz ca iti este frica, sa stii ca nu te va durea ci senzatia este asemanatoare unei piscaturi usoare. Acele sunt lasate pe loc pentru o perioada cuprinsa intre cateva secunde si cateva minute, durata fiind decisa de terapeut. Conform medicinei orientale, de fapt, fiecare persoana este diferita, iar terapia care trebuie aplicata trebuie sa fie adaptata la ea. Sedintele dureaza aproximativ o ora. Numarul de sesiuni variaza de la caz la caz si se poate intampla ca o persoana sa aiba nevoie de mai mult de un ciclu.

Ce vindeca acupunctura

Acupunctura este folosita in special pentru a trata afectiuni musculo-scheletice, ginecologice, emotionale si boli psihosomatice. De asemenea, este esentiala impotriva migrenei, colului uterin, amenoreei de stres si dismenoreei (absenta ciclului menstrual si a durerilor menstruale), anxietate si insomnie si zona zosterului. Daca o persoana are tulburari emotionale, aceasta tinde adesea sa somatizeze emotiile, rezultand in diverse boli fizice. Acupunctura trateaza persoana, nu doar boala. Asa cum am explicat anterior, nu exista studii medicale care sa demonstreze eficacitatea absoluta a acestei terapii complementare, dar acest lucru se intampla din cauza limitarilor pe care acupunctura insasi le aduce cu sine. Inserarea acului are efecte biologice multiple. Pe langa reconstituirea recenta a conexiunilor creierului, stim ca acupunctura, prin stimularea zonelor mai bogate in vase si nervi decat in ​​zonele invecinate, implica eliberarea de endorfine, relaxeaza muschii, are un efect anti-inflamator local si este un stimul pentru nervi.

Probabil acum vei apela cu mai multa incredere la aceasta terapie. Intra in contact cu medicii de la acupuncturabucuresti.ro pentru a face o programare.

