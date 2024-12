Aceasta a primit premiul pentru „Cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est” la categoria Management. 5 to go este o afacere care în momentul de față nu are nevoie de prea o prea vastă introducere. Din 2015, de la momentul înființării, și până în prezent afacerea a atins cu succes pragul de 600 de unități deschise. Iar pentru perioada următoare se anunță noi proiecte de extindere, noi investiții pline de oportunități.

Radu Savopol, la Gala Premiilor Capital

„Mulțumesc mult. Sunt onorat de acest premiu, de invitație. Sunt prima oară la Gala Capital și este o revistă de peste 25 de ani pe piață. Aceasta este o revistă pe care cred că mulți am răsfoit-o în anii 90 și ne uitam cu drag la ea și cred că și acum când ne mai găsim printre dulapuri câte o revistă zâmbim și vedem oameni care au fost acolo. E mică lumea. Pe Andrei (n.r. Aurel Andrei- președinte CECCAR București) îl știu de la cârciuma pe care am avut-o la Sinaia. Eram acum vreo 20 de ani eram prieteni și ne simțeam bine la Sinaia”, a transmis pe scena Capital Radu Savopol.

Totul se face din pasiune

CEO-ul a vorbit și despre întâlnirea cu Marian Alecu în cadrul Galei Capital.

„Pe de altă parte, mai devreme ați aplaudat un om și a primit recunoștința dumneavoastră, Marian Alecu. Pe Marian Alecu l-am cunoscut când aveam vreo trei cafenele în toamna lui 2015 și în afara faptului că este un om cu o experiență extraordinară, este un vizionar extraordinar în ceea ce înseamnă un business. În momentul în care ne-am cunoscut și i-am spus cine sunt eu, tremuram tot când am dat mână, mi-a zis „Te știu, îmi place ce faci” și de atunci s-a legat o prietenie extraordinară și nu numai o prietenie. A avut curajul să investească și este parte din business-ul 5 to go. Un om care m-a văzut când aveam 5-6 cafenele. Deci, asta înseamnă să iubești ceea ce faci.

Asta înseamnă să fii atent la ce se întâmplă. Când faci lucrurile cu pasiune în domeniul tău nu ai cum să nu observi un business în care am pus tot sufletul și eu și Lucian (n.r. Lucian Bădilă- cofondator), și cei 300 de antreprenori. Acesta este un lucru extraordinar. În spatele meu și al partenerului meu sunt 300 de oameni care au investit în această companie. Suntem peste 1.500 de angajați. Suntem locul 7 în Europa ca și lanțuri de cafenele. Avem prezență în 3 țări: Moldova, Ungaria și Bulgaria. Vă mulțumesc foarte mult și vă apreciez pe toți și vă felicit”, a transmis Radu Savopol.

5 to go și planurile de viitor

Radu Savopol și Lucian Bădilă, fondatorii 5 to go s-ar remarcat în mediul de afaceri autohton ca cei care au introdus pe piața HoReCa conceptul de preț unic pentru toate produsele comercializate. Iar pentru perioada următoare, cei doi oamenii de afaceri au declarat în acest an că doresc să deschidă 50 de cafenele și în Republica Moldova, unde a deschis deja o locația în Chișinău.

La 5 to go, cafeaua, actorul principal al acestei povești, are o aromă bazată pe un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele. În acest sens, iată și cinci motive pentru care echipa de la 5 to go își invită clienții la cafea: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață. Pe partea de business, 5 to go urcă cu succes pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafenele, conform clasamentului publicat de Food Service, Europe & Middle East pentru anul 2023.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane. Este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 cei mai Bogați Români.