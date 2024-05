Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Mă bucur să pot spune că anul trecut a fost marcat de multe proiecte și momente importante pentru brandul 5 to go. Avem un bilanț cu care ne mândrim. Care a implicat un efort susținut din partea întregii echipe, pentru a putea menține ritmul de dezvoltare propus. Am depășit borna de 500 de cafenele deschise local, am avansat pe locul 9 în topul european al lanțurilor de cafenele, am deschis la Brașov primul flagship store, am preluat o rețea de vending snacks și astfel am dezvoltat FAST SHOP by 5 to go, am înregistrat o cifră de afaceri record, de 40 de milioane de euro. Sunt rezultate extraordinare, ne-am atins și chiar depășit obiectivele setate, ceea ce este fără dubii cea mai importantă realizare pe care și-o poate dori un brand.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Activez în HoReCa de 20 de ani, iar în anul 2015 am lansat 5 to go. Faptul că în 8 ani de zile am reușit să ajungem de la o locație micuță în Piața Lahovari, prima pe care am deschis-o, la peste 500, în 110 orașe din țară, este remarcabil. Așa că nu voi menționa un proiect anume, ci voi puncta faptul că, pentru noi, fiecare zi este plină de provocări și proiecte cu potențial, o luptă contracronometru care uneori necesită eforturi supraomenești. Cu atât mai mult ne bucurăm de fiecare dată când reușim să atingem recorduri pe care, cu doar câțiva ani în urmă, nu le-am fi crezut posibile.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Cel mai important target setat pentru anul acesta este atingerea unui total de 650 de cafenele și a unei cifre de afaceri de 50 de milioane de euro, ceea ce ar înseamna o creștere de 25% față de 2023. Deja în primul trimestru al anului am înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor, cu aproape 50%, și am atins un număr de 550 de cafenele deschise. Ne dorim să ajungem în 40 de orașe noi din România și avem proiecte de amploare și în afara țării, unde am semnat deja pentru noi locații în Ungaria și Bulgaria, expansiunea la nivel internațional fiind, de altfel, un obiectiv în sine.

Am făcut pași importanți și pentru diversificarea portofoliului din retail, pentru a fi astfel mai aproape de consumatori și de nevoile lor, vom crește numărul de SKU-uri și pregătim lansări de produse inspirate din trendurile momentului, care vor fi anunțate în perioada următoare.

Un alt obiectiv setat este să păstrăm trendul din ultimii ani și să avansăm anul acesta în topul european al lanțurilor de cafenele, să ajungem mai sus de locul 9 unde ne situăm acum, și avem toate șansele să reușim, având în vedere evoluția și rezultatele menționate anterior.

Sunt planuri ambițioase, care se bazează pe o strategie bine pusă la punct.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Comportamentul cumpărătorilor și obiceiurile de consum s-au schimbat sub influența inflației, oamenii au tendința de a-și monitoriza cu mai mare atenție bugetele, pe cât posibil fără să facă rabat de la calitatea produselor pe care le achiziționează, ceea ce s-a tradus inevitabil printr-o scădere a fidelității pentru unele branduri preferate, în favoarea celor care oferă un preț accesibil. Noi ne-am păstrat oferta variată de produse și prețurile competitive, pe care le-am mărit doar în cazurile în care a fost inevitabil, pentru a ne alinia la prețurile pieței și a ne putea păstra rentabilitatea, fără să renunțăm la standardele ridicate. Și iată că am rămas un business profitabil și ne-am păstrat clienții aproape, în ciuda acestui context economic dificil.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Ca în orice industrie, și în cea a ospitalității multe aspecte care nu funcționează la modul ideal și pot fi îmbunătățite, au existat modificări legislative cu impact semnificativ în ultima perioadă, însă am încredere că vom găsi în administrațiile locale și centrale un partener de dialog, care ne va ajuta să evoluăm, să avem o predictibilitate mai bună în următorii ani și să ne aliniem standardelor Europene, prin măsuri coerente.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Cred că fiecare situație este diferită, fiecare om are alte obiective și maniere de a acționa, iar modul în care funcționează lucrurile în anul 2024 nu suportă comparație cu ceea ce se întâmpla pe piață în urmă cu 20 de ani. Însă reușita unei cariere sau a unui business este rezultatul unui cumul de factori și câteva ingrediente rămân constante indiferent de timp și de context. Este nevoie de încredere în tine și în viziunea pe care o ai, de spirit de inițiativă, de răbdare, de implicare 100% și de parteneri cu o experiență relevantă, care să te inspire și să te ghideze.

Așadar, să nu se grăbească, să își acorde timp, să discute cu oameni reprezentativi din industria pe care urmează să o acceseze, să își seteze puncte de reper corecte și obiective clare pentru viitor. Și să fie conștient că nu există jumătăți de măsură, trebuie să fii permanent disponibil, prezent și deschis pentru succes.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Este un domeniu extrem de dinamic și funcționăm sub semnul imprevizibilului. Lucrurile se schimbă într-un ritm atât de alert de la un an la altul sau chiar de la o lună la alta, încât o previziune pentru următorii 10 ani ar fi nu doar dificilă, ci și extrem de improbabil să reflecte realitatea. Însă voi menționa inovația și adaptabilitatea ca trăsături esențiale pentru cei din industrie, pentru a ține pasul cu tendințele globale, pe măsură ce acestea evoluează.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Orice vis și orice proiect presupune o investiție, iar în cazul unui business, banii sunt catalizatorul care îți permite să iei startul într-un domeniu, să evoluezi și să te apropii de obiectivele setate. Însă banii sunt doar una dintre multele componente ale succesului. Ne mândrim cu vânzările noastre, cu trendul ascendent pe care îl urmează cifra de afaceri, dar trebuie să subliniez faptul că banii nu sunt și nu trebuie să fie scopul unui business, ci rezultatul firesc am unei strategii creative, al calității și energiei investite în tot ceea ce aduci pe piață.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Consider că orice manager are datoria de a superviza activitatea departamentelor pe care le conduce, de a-și cunoaște angajații, partenerii și a fi la curent cu tot ce se petrece în companie, până la cel mai mic detaliu. Însă la fel de important este să te poți baza pe echipa ta. Să ai încredere în experiența și know-how-ul oamenilor cu care lucrezi și în capacitatea lor de a lua cele mai bune decizii pentru companie. Pentru că nu vei avea niciodată suficient timp la dispoziție pentru a bifa atribuții care țin de alte departamente. Dacă ai o echipă puternică, acest lucru îți va permite să îți poți concentra energia și atenția către acele lucruri care țin de viziune, de strategie, pentru care este nevoie să fii 100% focusat.